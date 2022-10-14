https://ria.ru/20221014/sovet-1823895740.html
Заседание Совета глав государств СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Заседание Совета глав государств СНГ
В Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ с участием президента России Владимира Путина. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:36
2022-10-14T08:36
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владимир путин
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В Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ с участием президента России Владимира Путина.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на заседании Совета глав СНГ и саммите "Россия-Центральная Азия"
LIVE: Путин на заседании Совета глав СНГ и саммите "Россия-Центральная Азия"
2022-10-14T08:36
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, видео
СНГ, Владимир Путин, Россия
Заседание Совета глав государств СНГ
В Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ с участием президента России Владимира Путина.
2022-10-14T08:36
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PT4M55S
Заседание Совета глав государств СНГ
В Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ с участием президента России Владимира Путина.