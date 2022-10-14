https://ria.ru/20221014/sobaka-1824140164.html

В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка

В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка - РИА Новости, 14.10.2022

В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как семилетнюю девочку в Ухте покусала бездомная собака, сообщает СУСК РФ по республике Коми. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:33

2022-10-14T17:33

2022-10-14T17:33

происшествия

россия

республика коми

ухта

животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как семилетнюю девочку в Ухте покусала бездомная собака, сообщает СУСК РФ по республике Коми.По данным следствия, 13 октября возле дома по улице Молодежной города Ухты семилетнюю девочку покусала бездомная собака. Ребенка госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту получения девочкой телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что ответственным за организацию отлова животных без владельцев является муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства".Следствие устанавливает виновных.

https://ria.ru/20221011/delo-1823057643.html

https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html

россия

республика коми

ухта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика коми, ухта, животные