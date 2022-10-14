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В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка - РИА Новости, 14.10.2022
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В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка
В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка - РИА Новости, 14.10.2022
В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как семилетнюю девочку в Ухте покусала бездомная собака, сообщает СУСК РФ по республике Коми. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:33
2022-10-14T17:33
происшествия
россия
республика коми
ухта
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как семилетнюю девочку в Ухте покусала бездомная собака, сообщает СУСК РФ по республике Коми.По данным следствия, 13 октября возле дома по улице Молодежной города Ухты семилетнюю девочку покусала бездомная собака. Ребенка госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту получения девочкой телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что ответственным за организацию отлова животных без владельцев является муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства".Следствие устанавливает виновных.
https://ria.ru/20221011/delo-1823057643.html
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россия
республика коми
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происшествия, россия, республика коми, ухта, животные
Происшествия, Россия, Республика Коми, Ухта, Животные
17:33 14.10.2022
 
В Ухте возбудили дело после нападения бездомной собаки на ребенка

В Ухте возбудили уголовное дело после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как семилетнюю девочку в Ухте покусала бездомная собака, сообщает СУСК РФ по республике Коми.
По данным следствия, 13 октября возле дома по улице Молодежной города Ухты семилетнюю девочку покусала бездомная собака. Ребенка госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту получения девочкой телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответственным за организацию отлова животных без владельцев является муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства".
Следствие устанавливает виновных.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КомиУхтаЖивотные
 
 
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