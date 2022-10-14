https://ria.ru/20221014/snils-1824167430.html
В ЛНР начали выдавать печатные варианты СНИЛС
В ЛНР начали выдавать печатные варианты СНИЛС - РИА Новости, 14.10.2022
В ЛНР начали выдавать печатные варианты СНИЛС
Отделения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики начали выдавать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в печатном виде без выезда за... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:32
2022-10-14T18:32
2022-10-14T18:32
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Отделения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики начали выдавать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в печатном виде без выезда за пределы республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Республики."Отделения Пенсионного фонда ЛНР начали выдачу жителям Республики первых СНИЛС после присоединения ЛНР к РФ", - сообщил представитель пресс-службы.Начальник отдела Пенсионного Фонда республики в Ленинском районе Мария Колосова уточнила журналистам, что сотрудники приняли уже больше пятисот заявок на получение СНИЛС."В нашем районе сразу при приеме гражданина заполняется анкета в электронном виде, распечатывается, он сверяет с документами, если все правильно – ставит подпись, а дальше оно у нас идет в обработку. Мы каждый день обрабатываем, передаем эти файлы и через два-три дня уже получаем уведомления", – пояснила Колосова.В июле 2021 года отделения миграционной службы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики начали прием заявлений на оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) РФ в упрощенном порядке. Для получения СНИЛС в печатном виде нужно было выезжать за пределы республики.
https://ria.ru/20221012/snils-1823424132.html
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общество, луганская народная республика, россия, ленинский район
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Ленинский район
В ЛНР начали выдавать печатные варианты СНИЛС
Власти ЛНР сообщили, что жителям начали выдавать СНИЛС в печатном виде
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Отделения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики начали выдавать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в печатном виде без выезда за пределы республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Республики.
"Отделения Пенсионного фонда ЛНР начали выдачу жителям Республики первых СНИЛС после присоединения ЛНР к РФ", - сообщил представитель пресс-службы.
Начальник отдела Пенсионного Фонда республики в Ленинском районе
Мария Колосова уточнила журналистам, что сотрудники приняли уже больше пятисот заявок на получение СНИЛС.
"В нашем районе сразу при приеме гражданина заполняется анкета в электронном виде, распечатывается, он сверяет с документами, если все правильно – ставит подпись, а дальше оно у нас идет в обработку. Мы каждый день обрабатываем, передаем эти файлы и через два-три дня уже получаем уведомления", – пояснила Колосова.
В июле 2021 года отделения миграционной службы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики начали прием заявлений на оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) РФ
в упрощенном порядке. Для получения СНИЛС в печатном виде нужно было выезжать за пределы республики.