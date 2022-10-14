https://ria.ru/20221014/sng-1824047439.html
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:36
2022-10-14T14:36
2022-10-14T14:37
владимир путин
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астана
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информационная безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
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владимир путин, россия, астана, снг, в мире, информационная безопасность
Владимир Путин, Россия, Астана, СНГ, В мире, Информационная безопасность
14:36 14.10.2022 (обновлено: 14:37 14.10.2022)
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Путин призвал наращивать сотрудничество по информационной безопасности в рамках СНГ