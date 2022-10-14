https://ria.ru/20221014/sng-1824047439.html

Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности

Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности

Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:36

2022-10-14T14:36

2022-10-14T14:37

владимир путин

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астана

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информационная безопасность

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.

https://ria.ru/20221013/svmda-1823692875.html

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владимир путин, россия, астана, снг, в мире, информационная безопасность