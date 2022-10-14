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Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:36
2022-10-14T14:37
владимир путин
россия
астана
снг
в мире
информационная безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
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владимир путин, россия, астана, снг, в мире, информационная безопасность
Владимир Путин, Россия, Астана, СНГ, В мире, Информационная безопасность
14:36 14.10.2022 (обновлено: 14:37 14.10.2022)
 
Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности

Путин призвал наращивать сотрудничество по информационной безопасности в рамках СНГ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
Президент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
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Президент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления.
"Приоритетной задачей считаем также наращивание совместного технологического ресурса в сфере информационной безопасности. Предлагаем приступить к реализации в рамках Содружества проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления, электронного правительства", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".
В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:10
Саммит СВМДА в Астане
 
Владимир ПутинРоссияАстанаСНГВ миреИнформационная безопасность
 
 
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