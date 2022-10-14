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Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции - РИА Новости, 14.10.2022
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Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции - РИА Новости, 14.10.2022
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции
Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:15
2022-10-14T13:20
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции в пятницу после завершения саммита.Согласно пресс-релизу исполнительного комитета СНГ, в соглашении о сотрудничестве в противодействии коррупции прописаны цели, задачи, направления и формы взаимодействия, принципы формирования нормативной правовой базы, обмена информацией и исполнения запросов, а также вопросы конфискации доходов, полученных коррупционным путем."К уголовно наказуемым коррупционным деяниям отнесены: получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или должностными (служебными) полномочиями и их превышение и другие", - пояснили в исполкоме.Согласно документу, страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, сотрудничать в розыске и возвращении активов коррупционеров, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.
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в мире, мухтар тлеуберди, астана, казахстан, снг
В мире, Мухтар Тлеуберди, Астана, Казахстан, СНГ
12:15 14.10.2022 (обновлено: 13:20 14.10.2022)
 
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции

Совет глав СНГ подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции в пятницу после завершения саммита.
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Согласно пресс-релизу исполнительного комитета СНГ, в соглашении о сотрудничестве в противодействии коррупции прописаны цели, задачи, направления и формы взаимодействия, принципы формирования нормативной правовой базы, обмена информацией и исполнения запросов, а также вопросы конфискации доходов, полученных коррупционным путем.
"К уголовно наказуемым коррупционным деяниям отнесены: получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или должностными (служебными) полномочиями и их превышение и другие", - пояснили в исполкоме.
Согласно документу, страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, сотрудничать в розыске и возвращении активов коррупционеров, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.
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