https://ria.ru/20221014/sng-1823967379.html
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции - РИА Новости, 14.10.2022
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции
Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:15
2022-10-14T12:15
2022-10-14T13:20
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мухтар тлеуберди
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции в пятницу после завершения саммита.Согласно пресс-релизу исполнительного комитета СНГ, в соглашении о сотрудничестве в противодействии коррупции прописаны цели, задачи, направления и формы взаимодействия, принципы формирования нормативной правовой базы, обмена информацией и исполнения запросов, а также вопросы конфискации доходов, полученных коррупционным путем."К уголовно наказуемым коррупционным деяниям отнесены: получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или должностными (служебными) полномочиями и их превышение и другие", - пояснили в исполкоме.Согласно документу, страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, сотрудничать в розыске и возвращении активов коррупционеров, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мухтар тлеуберди, астана, казахстан, снг
В мире, Мухтар Тлеуберди, Астана, Казахстан, СНГ
12:15 14.10.2022 (обновлено: 13:20 14.10.2022)
Совет глав СНГ договорился о противодействии коррупции
Совет глав СНГ подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Совет глав государств СНГ на саммите в Астане подписал соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции в пятницу после завершения саммита.
Согласно пресс-релизу исполнительного комитета СНГ, в соглашении о сотрудничестве в противодействии коррупции прописаны цели, задачи, направления и формы взаимодействия, принципы формирования нормативной правовой базы, обмена информацией и исполнения запросов, а также вопросы конфискации доходов, полученных коррупционным путем.
"К уголовно наказуемым коррупционным деяниям отнесены: получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или должностными (служебными) полномочиями и их превышение и другие", - пояснили в исполкоме.
Согласно документу, страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, сотрудничать в розыске и возвращении активов коррупционеров, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.