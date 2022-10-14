https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ
Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:14
2022-10-14T12:14
2022-10-14T12:14
в мире
астана
снг
сергей лебедев
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки."Откровенный был разговор. Все болевые проблемы, которые, к сожалению, присутствуют на пространстве содружества, также были затронуты, но чувствовалось общее желание эти болевые проблемы решить", - сказал он на брифинге по итогам саммита.
https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, снг, сергей лебедев
В мире, Астана, СНГ, Сергей Лебедев
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ
Генсек СНГ Лебедев заявил, что главы стран содружества провели откровенный разговор