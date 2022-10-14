https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html

Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ

Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ

Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:14

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2022-10-14T12:14

в мире

астана

снг

сергей лебедев

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки."Откровенный был разговор. Все болевые проблемы, которые, к сожалению, присутствуют на пространстве содружества, также были затронуты, но чувствовалось общее желание эти болевые проблемы решить", - сказал он на брифинге по итогам саммита.

https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html

астана

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Дарья Буймова

в мире, астана, снг, сергей лебедев