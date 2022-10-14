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Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
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Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ
Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:14
2022-10-14T12:14
в мире
астана
снг
сергей лебедев
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки."Откровенный был разговор. Все болевые проблемы, которые, к сожалению, присутствуют на пространстве содружества, также были затронуты, но чувствовалось общее желание эти болевые проблемы решить", - сказал он на брифинге по итогам саммита.
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в мире, астана, снг, сергей лебедев
В мире, Астана, СНГ, Сергей Лебедев
12:14 14.10.2022
 
Лебедев рассказал об итогах саммита СНГ

Генсек СНГ Лебедев заявил, что главы стран содружества провели откровенный разговор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что главы государств Содружества на саммите в Астане провели откровенный разговор и не обходили болевые точки.
"Откровенный был разговор. Все болевые проблемы, которые, к сожалению, присутствуют на пространстве содружества, также были затронуты, но чувствовалось общее желание эти болевые проблемы решить", - сказал он на брифинге по итогам саммита.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка
 
В миреАстанаСНГСергей Лебедев
 
 
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