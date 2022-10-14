https://ria.ru/20221014/sng-1823957325.html

Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации

Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации - РИА Новости, 14.10.2022

Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации

Руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что ни один из глав государств-участников Содружества на прошедшем в Астане саммите не подверг сомнению... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:52

2022-10-14T11:52

2022-10-14T13:05

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что ни один из глав государств-участников Содружества на прошедшем в Астане саммите не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии организации."Ни один из глав государств не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии СНГ. Наоборот, все подчеркивали значимость тех предложений, короче были высказаны... по дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества в рамках СНГ. Главная цель - поскольку мы соседи, мы обречены богом жить рядом, вместе, мы должны жить дружно и делать все, чтобы добрососедские отношения и сохранялись, и развивались", - сказал он на брифинге по итогам саммита."Призывы со стороны всех глав государств были направлены на то, чтобы максимально активизировать многосторонний и двусторонний диалог с целью урегулирования имеющихся еще, к сожалению, конфликтов на пространстве СНГ и достичь мира и согласия", - сказал он на брифинге по итогам саммита.

https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астана, снг, в мире