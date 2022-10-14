https://ria.ru/20221014/sng-1823957325.html
Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации
Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации - РИА Новости, 14.10.2022
Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации
Руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что ни один из глав государств-участников Содружества на прошедшем в Астане саммите не подверг сомнению... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:52
2022-10-14T11:52
2022-10-14T13:05
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что ни один из глав государств-участников Содружества на прошедшем в Астане саммите не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии организации."Ни один из глав государств не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии СНГ. Наоборот, все подчеркивали значимость тех предложений, короче были высказаны... по дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества в рамках СНГ. Главная цель - поскольку мы соседи, мы обречены богом жить рядом, вместе, мы должны жить дружно и делать все, чтобы добрососедские отношения и сохранялись, и развивались", - сказал он на брифинге по итогам саммита."Призывы со стороны всех глав государств были направлены на то, чтобы максимально активизировать многосторонний и двусторонний диалог с целью урегулирования имеющихся еще, к сожалению, конфликтов на пространстве СНГ и достичь мира и согласия", - сказал он на брифинге по итогам саммита.
https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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астана, снг, в мире
11:52 14.10.2022 (обновлено: 13:05 14.10.2022)
Главы стран СНГ не подвергли сомнению необходимость сохранения организации
Генсек СНГ Лебедев: члены содружества призвали активизировать диалог
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что ни один из глав государств-участников Содружества на прошедшем в Астане саммите не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии организации.
"Ни один из глав государств не подверг сомнению необходимость в сохранении и дальнейшем развитии СНГ. Наоборот, все подчеркивали значимость тех предложений, короче были высказаны... по дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества в рамках СНГ. Главная цель - поскольку мы соседи, мы обречены богом жить рядом, вместе, мы должны жить дружно и делать все, чтобы добрососедские отношения и сохранялись, и развивались", - сказал он на брифинге по итогам саммита.
"Призывы со стороны всех глав государств были направлены на то, чтобы максимально активизировать многосторонний и двусторонний диалог с целью урегулирования имеющихся еще, к сожалению, конфликтов на пространстве СНГ и достичь мира и согласия", - сказал он на брифинге по итогам саммита.