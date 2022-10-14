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Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке - РИА Новости, 14.10.2022
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Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке
Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке - РИА Новости, 14.10.2022
Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке
Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:36
2022-10-14T11:36
в мире
бишкек
снг
сергей лебедев
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев."Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он в ходе заседания совета в широком составе. -0-
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в мире, бишкек, снг, сергей лебедев
В мире, Бишкек, СНГ, Сергей Лебедев
11:36 14.10.2022
 
Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке

Глава исполкома СНГ Лебедев: следующий саммит пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев.
"Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он в ходе заседания совета в широком составе. -0-
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:57
Лебедеву продлили полномочия главы исполкома СНГ
 
В миреБишкекСНГСергей Лебедев
 
 
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