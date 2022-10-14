Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке
Глава исполкома СНГ Лебедев: следующий саммит пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев.
"Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он в ходе заседания совета в широком составе. -0-
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