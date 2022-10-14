https://ria.ru/20221014/sng-1823951721.html

Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке

Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке - РИА Новости, 14.10.2022

Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке

Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:36

2022-10-14T11:36

2022-10-14T11:36

в мире

бишкек

снг

сергей лебедев

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев."Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он в ходе заседания совета в широком составе. -0-

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бишкек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бишкек, снг, сергей лебедев