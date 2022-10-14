https://ria.ru/20221014/sng-1823930594.html

Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах

Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах

Лидеры СНГ по итогам саммита примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах, заявил президент России... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:34

владимир путин

россия

снг

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ по итогам саммита примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании содружества в узком формате."У нас подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений, которые направлены на углубление интеграции в самых разных сферах", - сказал он, добавив, что все это идет в русле реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития до 2023 года.Путин добавил, что в конечном счете участники нацелены на создание на базе содружества интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения.

https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, снг