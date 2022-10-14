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Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах
Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах
Лидеры СНГ по итогам саммита примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах, заявил президент России... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:34
2022-10-14T10:34
владимир путин
россия
снг
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ по итогам саммита примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании содружества в узком формате."У нас подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений, которые направлены на углубление интеграции в самых разных сферах", - сказал он, добавив, что все это идет в русле реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития до 2023 года.Путин добавил, что в конечном счете участники нацелены на создание на базе содружества интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения.
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владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
10:34 14.10.2022
 
Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах

Президент Путин: для углубления интеграции к саммиту СНГ подготовили несколько документов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ по итогам саммита примут целый ряд важных документов, которые направлены на углубление интеграции стран в различных сферах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании содружества в узком формате.
"У нас подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений, которые направлены на углубление интеграции в самых разных сферах", - сказал он, добавив, что все это идет в русле реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития до 2023 года.
Путин добавил, что в конечном счете участники нацелены на создание на базе содружества интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения.
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Владимир ПутинРоссияСНГ
 
 
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