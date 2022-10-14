03:04 14.10.2022 (обновлено: 03:46 14.10.2022)
Снайпер стал героем России за ликвидацию десятков целей на Украине
Снайпер получил героя России за ликвидацию приоритетных целей из винтовки "Сумрак"
Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил России . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из участвующих в военной спецоперации снайперов, используя в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S "Сумрак", получил звание Героя России, заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"Сумрак" проявил себя (в спецоперации - ред.) с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. Раскрывать детали, разумеется, нельзя, но мне известно, что этот снайпер ликвидировал нашей винтовкой десятки приоритетных целей. "Сумрак" сегодня очень востребован, на него сейчас много заказов, причем именно не от "спецов", а от военных", - сказал он.
Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.