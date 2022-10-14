https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html

Снайпер стал героем России за ликвидацию десятков целей на Украине

Снайпер стал героем России за ликвидацию десятков целей на Украине - РИА Новости, 14.10.2022

Снайпер стал героем России за ликвидацию десятков целей на Украине

Один из участвующих в военной спецоперации снайперов, используя в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S "Сумрак", получил звание Героя России, заявил в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:04

2022-10-14T03:04

2022-10-14T03:46

россия

специальная военная операция на украине

владислав лобаев

lobaev arms

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из участвующих в военной спецоперации снайперов, используя в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S "Сумрак", получил звание Героя России, заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/snaypery-1818023241.html

россия

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россия, владислав лобаев, lobaev arms