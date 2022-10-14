https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами - РИА Новости, 14.10.2022
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш** внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:24
2022-10-14T21:24
2022-10-14T22:26
тихон дзядко
кира ярмыш
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш** внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. "Дзядко** Тихон Викторович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.В графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "осуществление политической деятельности".Как сообщил РИА Новости источник в Минюсте РФ, современный "Дождь"* финансируется голландским медиаменеджером Дерком Сауэром. Фонд Сауэра - Stiching 2 October* – является администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io* и признан иноагентом в апреле 2021 года.Кроме того, в реестр внесена пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш**. В графе перечня об источниках финансирования указываются США и Украина, а также упоминается "осуществление политической деятельности". Также в реестр внесен Дмитрий Низовцев**, как источник финансирования указана Украина. У него также упоминается "осуществление политической деятельности".* Признано СМИ-иноагентом в России** Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагентов
https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихон дзядко, кира ярмыш, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Тихон Дзядко, Кира Ярмыш, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:24 14.10.2022 (обновлено: 22:26 14.10.2022)
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
Минюст объявил иноагентами главреда "Дождя" Дзядко и пресс-секретаря Навального Ярмыш