https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html

Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами

Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами - РИА Новости, 14.10.2022

Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами

Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш** внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:24

2022-10-14T21:24

2022-10-14T22:26

тихон дзядко

кира ярмыш

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш** внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. "Дзядко** Тихон Викторович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.В графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "осуществление политической деятельности".Как сообщил РИА Новости источник в Минюсте РФ, современный "Дождь"* финансируется голландским медиаменеджером Дерком Сауэром. Фонд Сауэра - Stiching 2 October* – является администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io* и признан иноагентом в апреле 2021 года.Кроме того, в реестр внесена пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш**. В графе перечня об источниках финансирования указываются США и Украина, а также упоминается "осуществление политической деятельности". Также в реестр внесен Дмитрий Низовцев**, как источник финансирования указана Украина. У него также упоминается "осуществление политической деятельности".* Признано СМИ-иноагентом в России** Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагентов

https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html

https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тихон дзядко, кира ярмыш, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)