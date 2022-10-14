https://ria.ru/20221014/sledstvie-1823996416.html
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.10.2022
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:14
2022-10-14T13:14
2022-10-14T19:32
германия
мвд германии
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены следственной группой, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ."Федеральная полиция к настоящему моменту завершила меры по выяснению обстоятельств", — сказала представитель ведомства на брифинге правительства ФРГ в пятницу, отвечая на вопрос о результатах расследования.По ее словам, полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", об этом в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства. Также немецкий журнал Spiegel сообщал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, мвд германии, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Германия, МВД Германии, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
13:14 14.10.2022 (обновлено: 19:32 14.10.2022)
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
МВД Германии завершило следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены следственной группой, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ.
"Федеральная полиция к настоящему моменту завершила меры по выяснению обстоятельств", — сказала представитель ведомства на брифинге правительства ФРГ в пятницу, отвечая на вопрос о результатах расследования.
По ее словам, полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.
Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", об этом в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства. Также немецкий журнал Spiegel сообщал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
— "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова
, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.