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ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.10.2022
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ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.10.2022
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"
Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:14
2022-10-14T19:32
германия
мвд германии
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены следственной группой, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ."Федеральная полиция к настоящему моменту завершила меры по выяснению обстоятельств", — сказала представитель ведомства на брифинге правительства ФРГ в пятницу, отвечая на вопрос о результатах расследования.По ее словам, полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", об этом в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства. Также немецкий журнал Spiegel сообщал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221013/snaryady-1823749359.html
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германия, мвд германии, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Германия, МВД Германии, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
13:14 14.10.2022 (обновлено: 19:32 14.10.2022)
 
ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"

МВД Германии завершило следственные мероприятия на месте ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток — 1", полученные результаты будут изучены следственной группой, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ.
"Федеральная полиция к настоящему моменту завершила меры по выяснению обстоятельств", — сказала представитель ведомства на брифинге правительства ФРГ в пятницу, отвечая на вопрос о результатах расследования.
По ее словам, полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.
Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока", об этом в воскресенье сообщили немецкие СМИ со ссылкой на ведомства. Также немецкий журнал Spiegel сообщал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:21
Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:21
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
 
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