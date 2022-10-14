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СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:11
2022-10-14T13:11
2022-10-14T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
александр бастрыкин
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК России.Раннее житель региона рассказал РИА Новости, что польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с преступлениями польских наемников против мирных жителей Харьковской области. Сообщается, что наемники проводили зачистку, расстреливая людей", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/naemniki-1823892290.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Бастрыкин, Харьковская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
Бастрыкин поручил завести дело после преступлений польских наемников в Харьковской области