https://ria.ru/20221014/sledstvie-1823995226.html

СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области

СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022

СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:11

2022-10-14T13:11

2022-10-14T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

александр бастрыкин

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК России.Раннее житель региона рассказал РИА Новости, что польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с преступлениями польских наемников против мирных жителей Харьковской области. Сообщается, что наемники проводили зачистку, расстреливая людей", - говорится в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/naemniki-1823892290.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф)