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СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/sledstvie-1823995226.html
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2022
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:11
2022-10-14T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
александр бастрыкин
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК России.Раннее житель региона рассказал РИА Новости, что польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с преступлениями польских наемников против мирных жителей Харьковской области. Сообщается, что наемники проводили зачистку, расстреливая людей", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/naemniki-1823892290.html
харьковская область
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в мире, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Бастрыкин, Харьковская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:11 14.10.2022
 
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области

Бастрыкин поручил завести дело после преступлений польских наемников в Харьковской области

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после преступлений польских наемников в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК России.
Раннее житель региона рассказал РИА Новости, что польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. По его словам, наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с преступлениями польских наемников против мирных жителей Харьковской области. Сообщается, что наемники проводили зачистку, расстреливая людей", - говорится в релизе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 07:30В мире
Очевидец: польские наемники стреляли по мирным жителям Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр БастрыкинХарьковская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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