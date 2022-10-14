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ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
харьковская область
николаевская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новосёловка Первая Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
россия
запорожская область
харьковская область
николаевская область
РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, харьковская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Харьковская область, Николаевская область
14:16 14.10.2022 (обновлено: 14:25 14.10.2022)
ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в ДНР и трех областях