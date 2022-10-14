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ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022

ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

харьковская область

николаевская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новосёловка Первая Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

россия

запорожская область

харьковская область

николаевская область

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, харьковская область, николаевская область