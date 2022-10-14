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В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении - РИА Новости, 14.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении - РИА Новости, 14.10.2022
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении
В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:43
2022-10-14T13:02
новое оружие россии
безопасность
владислав лобаев
россия
lobaev arms
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев."В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". &lt;…&gt; Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника", — сказал он.Говоря о принципе работы "Рубежа", Лобаев пояснил, что оператор такой системы будет управлять сразу всеми тремя входящими в ее состав комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения.По его словам, у Lobaev Arms уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать потенциальному заказчику.
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безопасность, владислав лобаев, россия, lobaev arms
Новое оружие России, Безопасность, Владислав Лобаев, Россия, Lobaev Arms
09:43 14.10.2022 (обновлено: 13:02 14.10.2022)
 
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении

В России создали первую антиснайперскую систему "Рубеж" на дистанционном управлении

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкСнайпер
Снайпер - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". <…> Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника", — сказал он.
Говоря о принципе работы "Рубежа", Лобаев пояснил, что оператор такой системы будет управлять сразу всеми тремя входящими в ее состав комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения.
По его словам, у Lobaev Arms уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать потенциальному заказчику.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВладислав ЛобаевРоссияLobaev Arms
 
 
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