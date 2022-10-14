https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении - РИА Новости, 14.10.2022
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении
В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:43
2022-10-14T09:43
2022-10-14T13:02
новое оружие россии
безопасность
владислав лобаев
россия
lobaev arms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151192/71/1511927137_0:2:3068:1728_1920x0_80_0_0_d97a899bc085dbbbc94d047357eb7fe2.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев."В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". <…> Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника", — сказал он.Говоря о принципе работы "Рубежа", Лобаев пояснил, что оператор такой системы будет управлять сразу всеми тремя входящими в ее состав комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения.По его словам, у Lobaev Arms уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать потенциальному заказчику.
https://ria.ru/20220830/korabli-1813046772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151192/71/1511927137_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_9b7951e25a37ff92e53348a8b73a49ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владислав лобаев, россия, lobaev arms
Новое оружие России, Безопасность, Владислав Лобаев, Россия, Lobaev Arms
09:43 14.10.2022 (обновлено: 13:02 14.10.2022)
В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении
В России создали первую антиснайперскую систему "Рубеж" на дистанционном управлении
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". <…> Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника", — сказал он.
Говоря о принципе работы "Рубежа", Лобаев пояснил, что оператор такой системы будет управлять сразу всеми тремя входящими в ее состав комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения.
По его словам, у Lobaev Arms
уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать потенциальному заказчику.