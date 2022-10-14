https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html

В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении

В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении - РИА Новости, 14.10.2022

В России создали антиснайперскую систему на дистанционном управлении

В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:43

2022-10-14T09:43

2022-10-14T13:02

новое оружие россии

безопасность

владислав лобаев

россия

lobaev arms

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России создали первую в мире антиснайперскую систему "Рубеж", заявил в интервью РИА Новости основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев."В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". <…> Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника", — сказал он.Говоря о принципе работы "Рубежа", Лобаев пояснил, что оператор такой системы будет управлять сразу всеми тремя входящими в ее состав комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения.По его словам, у Lobaev Arms уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать потенциальному заказчику.

https://ria.ru/20220830/korabli-1813046772.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владислав лобаев, россия, lobaev arms