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"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens - РИА Новости, 14.10.2022
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"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens
"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens - РИА Новости, 14.10.2022
"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens
"Интер РАО" приобрело российские активы в сфере машиностроения, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens, в том числе 65% в СП с "Силовыми... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:01
2022-10-14T14:18
экономика
siemens
силовые машины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Интер РАО" приобрело российские активы в сфере машиностроения, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens, в том числе 65% в СП с "Силовыми машинами" - ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ), следует из сообщения компании."Группа "Интер РАО" завершила сделку по покупке предприятий энергетического машиностроения в Российской Федерации. Под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО "СТГТ", а также 100% ООО "Воронежский трансформатор", - сообщила компания.Компания СТГТ, расположенная в Ленинградской области, осуществляет сервис и производство газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисное обслуживание газовых турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.По данным СП, уровень "локализации" газовой турбины 2000Е, одной из наиболее востребованных на российском рынке из всего портфеля больших турбин Siemens, достигает 52%. В "Интер РАО" полагают, что использование установленного на площадке СТГТ производственного оборудования может обеспечить дальнейший рост этого показателя для компонентов газовых турбин в РФ."Воронежский трансформатор" в свою очередь проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ, используемые в энергетической и транспортной отраслях. Предприятие занимает лидирующие позиции по качеству среди трансформаторных заводов в РФ, с долей рынка около 25%, также сообщили в "Интер РАО".
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экономика, siemens, силовые машины
Экономика, Siemens, Силовые машины
14:01 14.10.2022 (обновлено: 14:18 14.10.2022)
 
"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens

"Интер РАО" приобрело активы в энергомашиностроении, принадлежавшие Siemens

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкЗдание компании Siemens
Здание компании Siemens - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Интер РАО" приобрело российские активы в сфере машиностроения, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens, в том числе 65% в СП с "Силовыми машинами" - ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ), следует из сообщения компании.
"Группа "Интер РАО" завершила сделку по покупке предприятий энергетического машиностроения в Российской Федерации. Под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО "СТГТ", а также 100% ООО "Воронежский трансформатор", - сообщила компания.
Компания СТГТ, расположенная в Ленинградской области, осуществляет сервис и производство газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисное обслуживание газовых турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.
По данным СП, уровень "локализации" газовой турбины 2000Е, одной из наиболее востребованных на российском рынке из всего портфеля больших турбин Siemens, достигает 52%. В "Интер РАО" полагают, что использование установленного на площадке СТГТ производственного оборудования может обеспечить дальнейший рост этого показателя для компонентов газовых турбин в РФ.
"Воронежский трансформатор" в свою очередь проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ, используемые в энергетической и транспортной отраслях. Предприятие занимает лидирующие позиции по качеству среди трансформаторных заводов в РФ, с долей рынка около 25%, также сообщили в "Интер РАО".
Вывеска на здании компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ЭкономикаSiemensСиловые машины
 
 
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