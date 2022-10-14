https://ria.ru/20221014/siemens-1824025120.html

"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens

"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens - РИА Новости, 14.10.2022

"Интер РАО" приобрело активы, принадлежавшие Siemens

"Интер РАО" приобрело российские активы в сфере машиностроения, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens, в том числе 65% в СП с "Силовыми... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:01

2022-10-14T14:01

2022-10-14T14:18

экономика

siemens

силовые машины

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Интер РАО" приобрело российские активы в сфере машиностроения, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens, в том числе 65% в СП с "Силовыми машинами" - ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ), следует из сообщения компании."Группа "Интер РАО" завершила сделку по покупке предприятий энергетического машиностроения в Российской Федерации. Под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО "СТГТ", а также 100% ООО "Воронежский трансформатор", - сообщила компания.Компания СТГТ, расположенная в Ленинградской области, осуществляет сервис и производство газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисное обслуживание газовых турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.По данным СП, уровень "локализации" газовой турбины 2000Е, одной из наиболее востребованных на российском рынке из всего портфеля больших турбин Siemens, достигает 52%. В "Интер РАО" полагают, что использование установленного на площадке СТГТ производственного оборудования может обеспечить дальнейший рост этого показателя для компонентов газовых турбин в РФ."Воронежский трансформатор" в свою очередь проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ, используемые в энергетической и транспортной отраслях. Предприятие занимает лидирующие позиции по качеству среди трансформаторных заводов в РФ, с долей рынка около 25%, также сообщили в "Интер РАО".

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822002416.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, siemens, силовые машины