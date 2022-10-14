https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:51
2022-10-14T08:51
2022-10-14T10:30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США."Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - говорится в заявлении центробанка.В середине сентября американский минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, новости - туризм, карта "мир"
В мире, Шри-Ланка, Туризм, Новости - Туризм, Карта "Мир"
08:51 14.10.2022 (обновлено: 10:30 14.10.2022)
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.
"Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - говорится в заявлении центробанка.
В середине сентября американский минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.