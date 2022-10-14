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Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
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Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:51
2022-10-14T10:30
в мире
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новости - туризм
карта "мир"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США."Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - говорится в заявлении центробанка.В середине сентября американский минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
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в мире, шри-ланка, новости - туризм, карта "мир"
В мире, Шри-Ланка, Туризм, Новости - Туризм, Карта "Мир"
08:51 14.10.2022 (обновлено: 10:30 14.10.2022)
 
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"

Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.
"Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - говорится в заявлении центробанка.
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:28Туризм
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
В середине сентября американский минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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