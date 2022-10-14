https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html

Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"

Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022

Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"

Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:51

2022-10-14T08:51

2022-10-14T10:30

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США."Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - говорится в заявлении центробанка.В середине сентября американский минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.

https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html

https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, новости - туризм, карта "мир"