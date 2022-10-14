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Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд - РИА Новости, 14.10.2022
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20221014/shoubiz-1823961732.html
Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд
Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд - РИА Новости, 14.10.2022
Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд
Алла Пугачева встретилась с Земфирой на ее концерте в Израиле, а семья звездного автора Примадонны Ильи Резника жалуется на безденежье. Вопрос доходов волнует и Андрея Разина, он хочет получить права на песни "Ласкового мая". Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой — удивила слушателей своим пением, а ПФР решил вопрос с иском к Аните Цой.
2022-10-14T14:00
2022-10-14T14:00
роман о шоубизе
алла пугачева
земфира
юлия началова
израиль
пенсионный фонд рф
ласковый май
юрий шатунов
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Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд
Алла Пугачева встретилась с Земфирой на ее концерте в Израиле, а семья звездного автора Примадонны Ильи Резника жалуется на безденежье. Вопрос доходов волнует и Андрея Разина, он хочет получить права на песни "Ласкового мая". Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой — удивила слушателей своим пением, а ПФР решил вопрос с иском к Аните Цой.
audio/mpeg
Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд
Алла Пугачева встретилась с Земфирой на ее концерте в Израиле, а семья звездного автора Примадонны Ильи Резника жалуется на безденежье. Вопрос доходов волнует и Андрея Разина, он хочет получить права на песни "Ласкового мая". Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой — удивила слушателей своим пением, а ПФР решил вопрос с иском к Аните Цой.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Что Земфира сказала об Алле Пугачевой.2. По какой причине автор песен Примадонны остался без бывалых доходов.3. Почему Разин нарушил свое слово, данное после смерти Юрия Шатунова.4. Как Вера Алдонина шокировала фанатов Юлии Началовой.5. Каким образом Пенсионный фонд России решил вопрос со штрафом Аниты Цой. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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алла пугачева, земфира, юлия началова , израиль, пенсионный фонд рф, ласковый май, юрий шатунов, андрей разин, аудио
Роман о шоубизе, Алла Пугачева, Земфира, Юлия Началова , Израиль, Пенсионный фонд РФ, Ласковый май, Юрий Шатунов, Андрей Разин
14:00 14.10.2022
 

Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд

Роман о шоубизе
Встреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звезд
Вчера, 14:00
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Алла Пугачева встретилась с Земфирой на ее концерте в Израиле, а семья звездного автора Примадонны Ильи Резника жалуется на безденежье. Вопрос доходов волнует и Андрея Разина, он хочет получить права на песни "Ласкового мая". Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой — удивила слушателей своим пением, а ПФР решил вопрос с иском к Аните Цой.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:
1. Что Земфира сказала об Алле Пугачевой.
2. По какой причине автор песен Примадонны остался без бывалых доходов.
3. Почему Разин нарушил свое слово, данное после смерти Юрия Шатунова.
4. Как Вера Алдонина шокировала фанатов Юлии Началовой.
5. Каким образом Пенсионный фонд России решил вопрос со штрафом Аниты Цой.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Роман о шоубизеАлла ПугачеваЗемфираЮлия НачаловаИзраильПенсионный фонд РФЛасковый майЮрий ШатуновАндрей Разин
 
 
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