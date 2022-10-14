https://ria.ru/20221014/shakhta-1824197892.html
В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих
В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих - РИА Новости, 14.10.2022
В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих
После взрыва в шахте на севере Турции заблокированы 49 рабочих, сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:31
2022-10-14T20:31
2022-10-14T20:59
в мире
турция
сулейман сойлу
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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. После взрыва в шахте на севере Турции заблокированы 49 рабочих, сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы."Сорок четыре рабочих находятся на уровне -300 метров и пять рабочих на уровне -350", - сказала губернатор журналистам.По ее словам, причина взрыва пока неизвестна.Главы МВД и минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз по указанию президента страны Тайипа Эрдогана выехали на место взрыва на шахте на севере страны.Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило, что причиной взрыва стал трансформатор."На шахте в Бартыне произошел взрыв из-за трансформатора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221009/stambul-1822662279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сулейман сойлу
В мире, Турция, Сулейман Сойлу
20:31 14.10.2022 (обновлено: 20:59 14.10.2022)
В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих
Власти провинции Бартын: в шахте на севере Турции после взрыва заблокированы 49 рабочих
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. После взрыва в шахте на севере Турции заблокированы 49 рабочих, сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции
, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
"Сорок четыре рабочих находятся на уровне -300 метров и пять рабочих на уровне -350", - сказала губернатор журналистам.
По ее словам, причина взрыва пока неизвестна.
Главы МВД и минэнерго Турции Сулейман Сойлу
и Фатих Донмёз по указанию президента страны Тайипа Эрдогана выехали на место взрыва на шахте на севере страны.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило, что причиной взрыва стал трансформатор.
"На шахте в Бартыне произошел взрыв из-за трансформатора", - говорится в сообщении.