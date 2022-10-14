https://ria.ru/20221014/shakhta-1824197892.html

В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих

В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих - РИА Новости, 14.10.2022

В турецкой шахте после взрыва заблокированы 49 рабочих

После взрыва в шахте на севере Турции заблокированы 49 рабочих, сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:31

2022-10-14T20:31

2022-10-14T20:59

в мире

турция

сулейман сойлу

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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. После взрыва в шахте на севере Турции заблокированы 49 рабочих, сообщила губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан.Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщил ранее телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы."Сорок четыре рабочих находятся на уровне -300 метров и пять рабочих на уровне -350", - сказала губернатор журналистам.По ее словам, причина взрыва пока неизвестна.Главы МВД и минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз по указанию президента страны Тайипа Эрдогана выехали на место взрыва на шахте на севере страны.Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщило, что причиной взрыва стал трансформатор."На шахте в Бартыне произошел взрыв из-за трансформатора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221009/stambul-1822662279.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сулейман сойлу