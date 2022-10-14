Рейтинг@Mail.ru
США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html
США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой
США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой - РИА Новости, 14.10.2022
США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой
Нарушение "зерновой сделки" стало бы большой проблемой, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:38
2022-10-14T23:41
экономика
россия
сша
в мире
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Нарушение "зерновой сделки" стало бы большой проблемой, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.Российский лидер заявил, что если гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки", но пока подтверждений этому нет.Патель сказал, что сделка выгодна всем, и "миру выгоден доступ к экспорту из России продовольствия и удобрений"."Любые разговоры о нарушении этой договоренности - это заявление о том, что люди должны платить за еду больше", - сказал представитель госдепа.Он заявил, что отказ от "зерновой сделки" в США расценили бы как попытку России превратить поставки продовольствия в способ давления.
https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_72:0:1280:906_1920x0_80_0_0_e6c661302367604290ff4edda12a0e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, в мире, продовольствие
Экономика, Россия, США, В мире, Продовольствие
23:38 14.10.2022 (обновлено: 23:41 14.10.2022)
 
США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

В Госдепе считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Нарушение "зерновой сделки" стало бы большой проблемой, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.

"Это будет большой проблемой", - сказал Патель на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина.

Российский лидер заявил, что если гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки", но пока подтверждений этому нет.
Патель сказал, что сделка выгодна всем, и "миру выгоден доступ к экспорту из России продовольствия и удобрений".
"Любые разговоры о нарушении этой договоренности - это заявление о том, что люди должны платить за еду больше", - сказал представитель госдепа.
Он заявил, что отказ от "зерновой сделки" в США расценили бы как попытку России превратить поставки продовольствия в способ давления.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:44
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
 
ЭкономикаРоссияСШАВ миреПродовольствие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала