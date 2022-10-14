https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html

США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой - РИА Новости, 14.10.2022

США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

Нарушение "зерновой сделки" стало бы большой проблемой, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:38

2022-10-14T23:38

2022-10-14T23:41

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продовольствие

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Нарушение "зерновой сделки" стало бы большой проблемой, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.Российский лидер заявил, что если гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки", но пока подтверждений этому нет.Патель сказал, что сделка выгодна всем, и "миру выгоден доступ к экспорту из России продовольствия и удобрений"."Любые разговоры о нарушении этой договоренности - это заявление о том, что люди должны платить за еду больше", - сказал представитель госдепа.Он заявил, что отказ от "зерновой сделки" в США расценили бы как попытку России превратить поставки продовольствия в способ давления.

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экономика, россия, сша, в мире, продовольствие