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Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки - РИА Новости, 14.10.2022
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Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки - РИА Новости, 14.10.2022
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
Переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:31
экономика
владимир путин
россия
стамбул
турция
оон
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября."При координации Турции и ООН ведутся переговоры по продлению сделки. Есть надежда, что стороны найдут консенсус", - сообщил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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экономика, владимир путин, россия, стамбул, турция, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Турция, ООН
09:00 14.10.2022 (обновлено: 09:31 14.10.2022)
 
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки

Источник сообщил возможном консенсусе в переговорах по продлению продуктовой сделке

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.
Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября.
"При координации Турции и ООН ведутся переговоры по продлению сделки. Есть надежда, что стороны найдут консенсус", - сообщил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:02
Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСтамбулТурцияООН
 
 
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