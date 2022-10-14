https://ria.ru/20221014/sdelka-1823899071.html
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки - РИА Новости, 14.10.2022
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
Переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:31
экономика
владимир путин
россия
стамбул
турция
оон
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки" ведутся, есть надежда на консенсус, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября."При координации Турции и ООН ведутся переговоры по продлению сделки. Есть надежда, что стороны найдут консенсус", - сообщил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823620656.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, стамбул, турция, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Турция, ООН
09:00 14.10.2022 (обновлено: 09:31 14.10.2022)
Источник сообщил о возможном консенсусе по продлению продуктовой сделки
Источник сообщил возможном консенсусе в переговорах по продлению продуктовой сделке