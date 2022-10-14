https://ria.ru/20221014/sbp-1823950379.html

Центробанк упростит взаимодействие банков России при переводах в СБП

Центробанк упростит взаимодействие банков России при переводах в СБП - РИА Новости, 14.10.2022

Центробанк упростит взаимодействие банков России при переводах в СБП

ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:33

2022-10-14T11:33

2022-10-14T12:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора."Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", - сказано в сообщении.Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.

https://ria.ru/20221014/bank-1823947266.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)