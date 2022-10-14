11:33 14.10.2022 (обновлено: 12:55 14.10.2022)
Центробанк упростит взаимодействие банков России при переводах в СБП
ЦБ упростит взаимодействие банков России и зарубежья при международных переводах в СБП
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ упрощает процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", - сказано в сообщении.
Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
"Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП", - сказано в сообщении.
Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.