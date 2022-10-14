https://ria.ru/20221014/sbp-1823945756.html
Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года
Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года - РИА Новости, 14.10.2022
Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года
Системно значимые банки с 1 октября должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:23
2022-10-14T11:23
2022-10-14T12:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Системно значимые банки с 1 октября должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует из проекта указания Банка России."Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", - пояснил ЦБ в своем сообщении планируемые изменения.Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
11:23 14.10.2022 (обновлено: 12:07 14.10.2022)
Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года
ЦБ: все системно значимые банки должны обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года