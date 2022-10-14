https://ria.ru/20221014/sbp-1823945756.html

Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года

Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года - РИА Новости, 14.10.2022

Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года

Системно значимые банки с 1 октября должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:23

2022-10-14T11:23

2022-10-14T12:07

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Системно значимые банки с 1 октября должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует из проекта указания Банка России."Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", - пояснил ЦБ в своем сообщении планируемые изменения.Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.

https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика