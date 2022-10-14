https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824181383.html
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России - РИА Новости, 14.10.2022
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России
США намерены и в состоянии применять санкции к странам, компаниям и физическим лицам за поставки боеприпасов России или поддержку ее военно-промышленного... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:45
2022-10-14T15:45
2022-10-14T19:14
россия
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украина
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США намерены и в состоянии применять санкции к странам, компаниям и физическим лицам за поставки боеприпасов России или поддержку ее военно-промышленного комплекса, заявил замминистра финансов Уолли Адейомо.По его словам, министерство опубликует соответствующее предупреждение в пятницу."Сегодня утром управление контроля за иностранными активами выпускает инструкции, в которых дает понять, что мы намерены и в состоянии вводить санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - сказал Адейомо.Он добавил, что в отдельном справочном документе министерства финансов и торговли детализируют риски оказания материального содействия российской операции на Украине.Адейомо проводит в Вашингтоне совещание с представителями финансовых ведомств трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления на Россию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:45 14.10.2022 (обновлено: 19:14 14.10.2022)
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России
Минфин США: к странам, компаниям, физлицам будут применены санкции за поддержку ВПК России