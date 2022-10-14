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США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России - РИА Новости, 14.10.2022
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США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России - РИА Новости, 14.10.2022
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России
США намерены и в состоянии применять санкции к странам, компаниям и физическим лицам за поставки боеприпасов России или поддержку ее военно-промышленного... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:45
2022-10-14T19:14
россия
сша
украина
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США намерены и в состоянии применять санкции к странам, компаниям и физическим лицам за поставки боеприпасов России или поддержку ее военно-промышленного комплекса, заявил замминистра финансов Уолли Адейомо.По его словам, министерство опубликует соответствующее предупреждение в пятницу."Сегодня утром управление контроля за иностранными активами выпускает инструкции, в которых дает понять, что мы намерены и в состоянии вводить санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - сказал Адейомо.Он добавил, что в отдельном справочном документе министерства финансов и торговли детализируют риски оказания материального содействия российской операции на Украине.Адейомо проводит в Вашингтоне совещание с представителями финансовых ведомств трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления на Россию.
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россия, сша, украина, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции
Россия, США, Украина, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, Санкции
15:45 14.10.2022 (обновлено: 19:14 14.10.2022)
 
США пригрозили санкциями странам и компаниям за поставку боеприпасов России

Минфин США: к странам, компаниям, физлицам будут применены санкции за поддержку ВПК России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. США намерены и в состоянии применять санкции к странам, компаниям и физическим лицам за поставки боеприпасов России или поддержку ее военно-промышленного комплекса, заявил замминистра финансов Уолли Адейомо.
По его словам, министерство опубликует соответствующее предупреждение в пятницу.
"Сегодня утром управление контроля за иностранными активами выпускает инструкции, в которых дает понять, что мы намерены и в состоянии вводить санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - сказал Адейомо.
Он добавил, что в отдельном справочном документе министерства финансов и торговли детализируют риски оказания материального содействия российской операции на Украине.
Адейомо проводит в Вашингтоне совещание с представителями финансовых ведомств трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления на Россию.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 04:41
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
 
РоссияСШАУкраинаМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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