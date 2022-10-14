https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824171685.html

США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России

США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России - РИА Новости, 14.10.2022

США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России

Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:47

2022-10-14T18:47

2022-10-14T19:10

сша

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министерство финансов сша

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санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, сказано в публикации американского министерства финансов.Оно дополнило соответствующим разъяснением список "часто задаваемых вопросов" по поводу антироссийских санкций."Да", - сказано в ответ на вопрос, рискуют ли неамериканские компании подвергнуться санкциям за поставки боеприпасов и иной продукции военного назначения России или за поддержку российского военно-промышленного комплекса."Управление по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) готово использовать свои широкие полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям или парамилитарным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконное и неоправданное нападение Российской Федерации на Украину", - говорится в разъяснениях.В отношении нарушителей могут быть введены блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских граждан и компаний.

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

https://ria.ru/20221014/amerika-1823805325.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии