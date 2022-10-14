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США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России - РИА Новости, 14.10.2022
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США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России
США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России - РИА Новости, 14.10.2022
США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России
Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:47
2022-10-14T19:10
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, сказано в публикации американского министерства финансов.Оно дополнило соответствующим разъяснением список "часто задаваемых вопросов" по поводу антироссийских санкций."Да", - сказано в ответ на вопрос, рискуют ли неамериканские компании подвергнуться санкциям за поставки боеприпасов и иной продукции военного назначения России или за поддержку российского военно-промышленного комплекса."Управление по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) готово использовать свои широкие полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям или парамилитарным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконное и неоправданное нападение Российской Федерации на Украину", - говорится в разъяснениях.В отношении нарушителей могут быть введены блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских граждан и компаний.
https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html
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сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
США, Россия, Министерство финансов США, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:47 14.10.2022 (обновлено: 19:10 14.10.2022)
 
США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России

Минфин США: неамериканские компании подвергнутся санкциям за поддержку ВПК России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, сказано в публикации американского министерства финансов.
Оно дополнило соответствующим разъяснением список "часто задаваемых вопросов" по поводу антироссийских санкций.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
1 октября, 04:41
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
"Да", - сказано в ответ на вопрос, рискуют ли неамериканские компании подвергнуться санкциям за поставки боеприпасов и иной продукции военного назначения России или за поддержку российского военно-промышленного комплекса.
"Управление по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) готово использовать свои широкие полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям или парамилитарным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконное и неоправданное нападение Российской Федерации на Украину", - говорится в разъяснениях.
В отношении нарушителей могут быть введены блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских граждан и компаний.
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