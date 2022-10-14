18:47 14.10.2022 (обновлено: 19:10 14.10.2022)
США пригрозили иностранным компаниям санкциями за помощь ВПК России
Минфин США: неамериканские компании подвергнутся санкциям за поддержку ВПК России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России, сказано в публикации американского министерства финансов.
Оно дополнило соответствующим разъяснением список "часто задаваемых вопросов" по поводу антироссийских санкций.
"Да", - сказано в ответ на вопрос, рискуют ли неамериканские компании подвергнуться санкциям за поставки боеприпасов и иной продукции военного назначения России или за поддержку российского военно-промышленного комплекса.
"Управление по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) готово использовать свои широкие полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям или парамилитарным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконное и неоправданное нападение Российской Федерации на Украину", - говорится в разъяснениях.
В отношении нарушителей могут быть введены блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских граждан и компаний.
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