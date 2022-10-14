Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам
Правительство Венгрии опубликовало текст вопросов на нацконсультациях о санкциях
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Текст вопросов опубликовало правительство страны.
Отмечается, что анкеты начали рассылать по почте, ответить на вопросы нужно до 9 декабря.
Гражданам Венгрии предлагается ответить на семь вопросов: поддерживают ли они "брюссельские санкции на нефть", "санкции, связанные с поставкой газа", "санкции, связанные с поставкой сырого топлива (угля, древесины из РФ - ред.)", "санкции, связанные с ядерным топливом", согласились бы они с "распространением санкционных мер на инвестиции в строительство АЭС "Пакш".
Власти Венгрии также интересуются, согласны ли граждане с ограничениями для российских туристов и санкциями, вызвавшими рост цен на продукты.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".
Вчера, 13:59Евросоюз нарастил импорт российского СПГ