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Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам - РИА Новости, 14.10.2022
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Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам
Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам - РИА Новости, 14.10.2022
Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:24
2022-10-14T16:24
виктор орбан
венгрия
россия
аэс "пакш"
евросоюз
санкции в отношении россии
европа
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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Текст вопросов опубликовало правительство страны.Отмечается, что анкеты начали рассылать по почте, ответить на вопросы нужно до 9 декабря.Гражданам Венгрии предлагается ответить на семь вопросов: поддерживают ли они "брюссельские санкции на нефть", "санкции, связанные с поставкой газа", "санкции, связанные с поставкой сырого топлива (угля, древесины из РФ - ред.)", "санкции, связанные с ядерным топливом", согласились бы они с "распространением санкционных мер на инвестиции в строительство АЭС "Пакш".Власти Венгрии также интересуются, согласны ли граждане с ограничениями для российских туристов и санкциями, вызвавшими рост цен на продукты.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".
https://ria.ru/20221014/energonositeli-1823946630.html
https://ria.ru/20221014/spg-1824023281.html
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виктор орбан, венгрия, россия, аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии, европа
Виктор Орбан, Венгрия, Россия, АЭС "Пакш", Евросоюз, Санкции в отношении России, Европа
16:24 14.10.2022
 
Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам

Правительство Венгрии опубликовало текст вопросов на нацконсультациях о санкциях

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Текст вопросов опубликовало правительство страны.
Отмечается, что анкеты начали рассылать по почте, ответить на вопросы нужно до 9 декабря.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители
Гражданам Венгрии предлагается ответить на семь вопросов: поддерживают ли они "брюссельские санкции на нефть", "санкции, связанные с поставкой газа", "санкции, связанные с поставкой сырого топлива (угля, древесины из РФ - ред.)", "санкции, связанные с ядерным топливом", согласились бы они с "распространением санкционных мер на инвестиции в строительство АЭС "Пакш".
Власти Венгрии также интересуются, согласны ли граждане с ограничениями для российских туристов и санкциями, вызвавшими рост цен на продукты.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".
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Виктор ОрбанВенгрияРоссияАЭС "Пакш"ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕвропа
 
 
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