https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html

Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам

Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам - РИА Новости, 14.10.2022

Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам

Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:24

2022-10-14T16:24

2022-10-14T16:24

виктор орбан

венгрия

россия

аэс "пакш"

евросоюз

санкции в отношении россии

европа

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан попросят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Текст вопросов опубликовало правительство страны.Отмечается, что анкеты начали рассылать по почте, ответить на вопросы нужно до 9 декабря.Гражданам Венгрии предлагается ответить на семь вопросов: поддерживают ли они "брюссельские санкции на нефть", "санкции, связанные с поставкой газа", "санкции, связанные с поставкой сырого топлива (угля, древесины из РФ - ред.)", "санкции, связанные с ядерным топливом", согласились бы они с "распространением санкционных мер на инвестиции в строительство АЭС "Пакш".Власти Венгрии также интересуются, согласны ли граждане с ограничениями для российских туристов и санкциями, вызвавшими рост цен на продукты.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".

https://ria.ru/20221014/energonositeli-1823946630.html

https://ria.ru/20221014/spg-1824023281.html

венгрия

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виктор орбан, венгрия, россия, аэс "пакш", евросоюз, санкции в отношении россии, европа