https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823918386.html

Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ

Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ

Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:11

2022-10-14T10:11

2022-10-14T11:31

снг

экономика

владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года - еще на 7%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ, который проходит в Астане.Он отметил, что странам за время существования содружества по некоторым направлениям удалось нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.Кроме того, по словам лидера России, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.

https://ria.ru/20221014/sammit-1823948805.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

снг, экономика, владимир путин