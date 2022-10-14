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Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ
Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ
Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:11
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снг
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года - еще на 7%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ, который проходит в Астане.Он отметил, что странам за время существования содружества по некоторым направлениям удалось нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.Кроме того, по словам лидера России, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.
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снг, экономика, владимир путин
СНГ, Экономика, Владимир Путин
10:11 14.10.2022 (обновлено: 11:31 14.10.2022)
 
Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ

Путин: экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года - еще на 7%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ, который проходит в Астане.
Он отметил, что странам за время существования содружества по некоторым направлениям удалось нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.
Кроме того, по словам лидера России, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:29
Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным
 
СНГЭкономикаВладимир Путин
 
 
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