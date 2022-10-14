07:14 14.10.2022 (обновлено: 15:34 14.10.2022)
Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России
Основатель Modern Talking Дитер Болен: люди вынуждены мерзнуть из-за санкций против России
Дитер Болен. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он сделал в конце августа на одном из саммитов предпринимателей — Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в Сети лишь несколько дней назад.
"Если бы они (Запад. — Прим. ред.) не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замерзнуть", — сказал музыкант. Он отметил, что в то время как рубль растет — курс евро падает, а "политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией".
Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и одобрительно высказываться.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.