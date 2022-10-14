https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823889344.html

Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России

Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России - РИА Новости, 14.10.2022

Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России

Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T07:14

2022-10-14T07:14

2022-10-14T15:34

дитер болен

владимир путин

россия

украина

европа

в мире

санкции

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он сделал в конце августа на одном из саммитов предпринимателей — Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в Сети лишь несколько дней назад.Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и одобрительно высказываться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/evropa-1814862155.html

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дитер болен, владимир путин, россия, украина, европа, в мире, санкции