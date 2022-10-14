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Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России - РИА Новости, 14.10.2022
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Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России
Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России - РИА Новости, 14.10.2022
Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России
Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:14
2022-10-14T15:34
дитер болен
владимир путин
россия
украина
европа
в мире
санкции
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он сделал в конце августа на одном из саммитов предпринимателей — Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в Сети лишь несколько дней назад.Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и одобрительно высказываться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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дитер болен, владимир путин, россия, украина, европа, в мире, санкции
Дитер Болен, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, В мире, Санкции
07:14 14.10.2022 (обновлено: 15:34 14.10.2022)
 
Основатель Modern Talking резко высказался о санкциях против России

Основатель Modern Talking Дитер Болен: люди вынуждены мерзнуть из-за санкций против России

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкДитер Болен
Дитер Болен - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Дитер Болен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России, сообщает издание Focus. Заявление он сделал в конце августа на одном из саммитов предпринимателей — Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в Сети лишь несколько дней назад.

"Если бы они (Запад. — Прим. ред.) не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замерзнуть", — сказал музыкант. Он отметил, что в то время как рубль растет — курс евро падает, а "политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией".

Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и одобрительно высказываться.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
 
Дитер БоленВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаВ миреСанкции
 
 
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