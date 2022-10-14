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ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников

ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников - РИА Новости, 14.10.2022

ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:15

2022-10-14T14:15

2022-10-14T14:45

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."В воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области", - говорится в сводке. Кроме того, ПВО сбила 15 украинских дронов в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также ДНР и ЛНР."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - добавили в ведомстве.

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Кирилл Волков

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