https://ria.ru/20221014/samolet-1824035953.html
ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников
ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников - РИА Новости, 14.10.2022
ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:15
2022-10-14T14:15
2022-10-14T14:45
специальная военная операция на украине
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войска воздушно-космической обороны
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."В воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области", - говорится в сводке. Кроме того, ПВО сбила 15 украинских дронов в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также ДНР и ЛНР."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:15 14.10.2022 (обновлено: 14:45 14.10.2022)
ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников
Минобороны: ВС России сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников