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На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
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На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку - РИА Новости, 14.10.2022
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку
Взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена, борт вылетит в Москву во второй половине дня 14 октября, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:12
2022-10-14T14:12
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена, борт вылетит в Москву во второй половине дня 14 октября, сообщили в пятницу в департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа."Самолет досмотрен, взрывчатка не найдена. Обратный рейс в Москву перенесен на вторую половину дня 14 октября", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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в мире, нью-дели, москва, россия, аэрофлот, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Нью-Дели, Москва, Россия, Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
14:12 14.10.2022
 
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку

На борту задержанного в Дели после звонка о бомбе самолета "Аэрофлота" не нашли взрывчатку

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена, борт вылетит в Москву во второй половине дня 14 октября, сообщили в пятницу в департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа.
"Самолет досмотрен, взрывчатка не найдена. Обратный рейс в Москву перенесен на вторую половину дня 14 октября", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:47Туризм
Задержанный в Дели самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву
 
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