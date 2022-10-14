https://ria.ru/20221014/samolet-1824033249.html
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку - РИА Новости, 14.10.2022
На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку
Взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена, борт вылетит в Москву во второй половине дня 14 октября, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:12
2022-10-14T14:12
2022-10-14T14:12
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывчатка на борту задержанного в аэропорту Нью-Дели самолета "Аэрофлота" не найдена, борт вылетит в Москву во второй половине дня 14 октября, сообщили в пятницу в департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.Ранее полиция Дели сообщила, что досматривает прибывший в столицу Индии самолет "Аэрофлота" из-за звонка о заложенной бомбе. В общей сложности с рейса были сняты 386 пассажиров и 16 членов экипажа."Самолет досмотрен, взрывчатка не найдена. Обратный рейс в Москву перенесен на вторую половину дня 14 октября", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
https://ria.ru/20221014/deli-1823913206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На борту задержанного в Нью-Дели самолета не нашли взрывчатку
На борту задержанного в Дели после звонка о бомбе самолета "Аэрофлота" не нашли взрывчатку