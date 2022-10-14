https://ria.ru/20221014/sammit-1824114051.html
Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве
Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2022
Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве
Президенты России и стран Центральной Азии на саммите в Астане достигли соглашения об углублении экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:49
2022-10-14T16:49
2022-10-14T17:08
центральная азия
россия
астана
экономика
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии на саммите в Астане достигли соглашения об углублении экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе.В их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане, констатируется, что экономические связи государств Центральной Азии с Российской Федерацией играют важную роль в обеспечении устойчивого развития государств, функционирования и развития всех отраслей хозяйственных комплексов, поддержания уровня благосостояния населения и снижении рисков социальной напряжённости."Намерены способствовать дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе посредством содействия росту и диверсификации взаимной торговли, расширению промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала региональных интеграционных объединений", - подчёркивается в документе.Главы государств договорились содействовать реализации совместных программ и проектов развития приоритетных видов экономической деятельности.Кроме того, в заявлении отмечается, что, принимая во внимание стратегическое значение межрегионального взаимодействия, главы государств будут способствовать развитию разностороннего сотрудничества субъектов России с административно-территориальными единицами государств Центральной Азии.
https://ria.ru/20221014/rozn-1824088792.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральная азия, россия, астана, экономика
Центральная Азия, Россия, Астана, Экономика
16:49 14.10.2022 (обновлено: 17:08 14.10.2022)
Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве
Лидеры России и Центральной Азии договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии на саммите в Астане достигли соглашения об углублении экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе.
В их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане, констатируется, что экономические связи государств Центральной Азии с Российской Федерацией играют важную роль в обеспечении устойчивого развития государств, функционирования и развития всех отраслей хозяйственных комплексов, поддержания уровня благосостояния населения и снижении рисков социальной напряжённости.
"Намерены способствовать дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе посредством содействия росту и диверсификации взаимной торговли, расширению промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала региональных интеграционных объединений", - подчёркивается в документе.
Главы государств договорились содействовать реализации совместных программ и проектов развития приоритетных видов экономической деятельности.
"Продолжим проведение взаимовыгодной государственной политики в области торговли, в том числе путём устранения торговых барьеров, упрощения перемещения трудовых ресурсов и капиталов. Предпримем дальнейшие меры по стимулированию взаимовыгодных связей между компаниями и деловыми объединениями наших стран. Намерены расширять практику расчётов в национальных валютах с учётом заинтересованности сторон", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в заявлении отмечается, что, принимая во внимание стратегическое значение межрегионального взаимодействия, главы государств будут способствовать развитию разностороннего сотрудничества субъектов России с административно-территориальными единицами государств Центральной Азии.