https://ria.ru/20221014/sammit-1824114051.html

Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве

Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2022

Лидеры России и Центральной Азии договорились о сотрудничестве

Президенты России и стран Центральной Азии на саммите в Астане достигли соглашения об углублении экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:49

2022-10-14T16:49

2022-10-14T17:08

центральная азия

россия

астана

экономика

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии на саммите в Астане достигли соглашения об углублении экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе.В их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане, констатируется, что экономические связи государств Центральной Азии с Российской Федерацией играют важную роль в обеспечении устойчивого развития государств, функционирования и развития всех отраслей хозяйственных комплексов, поддержания уровня благосостояния населения и снижении рисков социальной напряжённости."Намерены способствовать дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе посредством содействия росту и диверсификации взаимной торговли, расширению промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала региональных интеграционных объединений", - подчёркивается в документе.Главы государств договорились содействовать реализации совместных программ и проектов развития приоритетных видов экономической деятельности.Кроме того, в заявлении отмечается, что, принимая во внимание стратегическое значение межрегионального взаимодействия, главы государств будут способствовать развитию разностороннего сотрудничества субъектов России с административно-территориальными единицами государств Центральной Азии.

https://ria.ru/20221014/rozn-1824088792.html

https://ria.ru/20221014/sotrudnichestvo-1824074272.html

центральная азия

россия

астана

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

центральная азия, россия, астана, экономика