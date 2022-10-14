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Саммит "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 14.10.2022
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Саммит "Россия — Центральная Азия"
Саммит "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 14.10.2022
Саммит "Россия — Центральная Азия"
В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:47
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В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".
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LIVE: Саммит "Центральная Азия – Россия"
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астана, видео
Астана
Саммит "Россия — Центральная Азия"
В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".
2022-10-14T13:47
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PT12M12S
13:47 14.10.2022
 

Саммит "Россия — Центральная Азия"

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В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".
 
Астана
 
 
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