https://ria.ru/20221014/sammit-1823994080.html
Саммит "Россия — Центральная Азия"
Саммит "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 14.10.2022
Саммит "Россия — Центральная Азия"
В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:47
2022-10-14T13:47
2022-10-14T13:47
астана
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В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".
астана
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Саммит "Центральная Азия – Россия"
LIVE: Саммит "Центральная Азия – Россия"
2022-10-14T13:47
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PT12M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, видео
Астана
Саммит "Россия — Центральная Азия"
В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".
2022-10-14T13:47
true
PT12M12S
Саммит "Россия — Центральная Азия"
В Астане проходит саммит "Россия — Центральная Азия".