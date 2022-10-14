https://ria.ru/20221014/samara-1824070729.html

Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока

Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока - РИА Новости, 14.10.2022

Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока

Рабочее движение по автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре открыли на год раньше срока, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:24

2022-10-14T15:24

2022-10-14T15:24

общество

марат хуснуллин

роман новиков

дмитрий азаров

россия

самарская область

самара

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Рабочее движение по автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре открыли на год раньше срока, сообщила пресс-служба правительства региона."В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, старт рабочему движению был дан вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, руководителем Росавтодора Романом Новиковым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит международная выставка "Дорога-2022"."Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем - уже людьми будет оценено… Благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта", - цитирует Азарова пресс-служба.Хуснуллин в свою очередь поблагодарил руководство Самарской области за успешно реализованный опережающими темпами проект.По данным пресс-службы, развязка была построена благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Она включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную дорогу протяженностью 1,2 километра с шестью полосами для движения. Сейчас на объекте продолжаются работы завершающего этапа строительства, включая благоустройство прилегающей территории.Основные строительные работы начались в мае 2021 года, по контракту объект должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Однако, по информации пресс-службы, с учетом важности проекта для улучшения качества улично-дорожной сети города и с целью минимизации неудобств для жителей Азаров поставил задачу вести работы с опережающими темпами.

https://ria.ru/20220830/samara-1813274571.html

https://ria.ru/20220815/stroitelstvo-1809765597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, марат хуснуллин, роман новиков, дмитрий азаров, россия, самарская область, самара, федеральное дорожное агентство (росавтодор)