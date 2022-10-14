https://ria.ru/20221014/samara-1824070729.html
Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока
Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока - РИА Новости, 14.10.2022
Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока
Рабочее движение по автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре открыли на год раньше срока, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:24
2022-10-14T15:24
2022-10-14T15:24
общество
марат хуснуллин
роман новиков
дмитрий азаров
россия
самарская область
самара
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Рабочее движение по автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре открыли на год раньше срока, сообщила пресс-служба правительства региона."В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, старт рабочему движению был дан вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, руководителем Росавтодора Романом Новиковым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит международная выставка "Дорога-2022"."Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем - уже людьми будет оценено… Благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта", - цитирует Азарова пресс-служба.Хуснуллин в свою очередь поблагодарил руководство Самарской области за успешно реализованный опережающими темпами проект.По данным пресс-службы, развязка была построена благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Она включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную дорогу протяженностью 1,2 километра с шестью полосами для движения. Сейчас на объекте продолжаются работы завершающего этапа строительства, включая благоустройство прилегающей территории.Основные строительные работы начались в мае 2021 года, по контракту объект должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Однако, по информации пресс-службы, с учетом важности проекта для улучшения качества улично-дорожной сети города и с целью минимизации неудобств для жителей Азаров поставил задачу вести работы с опережающими темпами.
https://ria.ru/20220830/samara-1813274571.html
https://ria.ru/20220815/stroitelstvo-1809765597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марат хуснуллин, роман новиков, дмитрий азаров, россия, самарская область, самара, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Общество, Марат Хуснуллин, Роман Новиков, Дмитрий Азаров, Россия, Самарская область, Самара, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли раньше срока
Движение по развязке на пересечении двух улиц в Самаре открыли на год раньше срока
САМАРА, 14 окт - РИА Новости.
Рабочее движение по автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре открыли на год раньше срока, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, старт рабочему движению был дан вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, руководителем Росавтодора Романом Новиковым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в режиме телемоста между Самарой и Казанью, где проходит международная выставка "Дорога-2022".
"Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем - уже людьми будет оценено… Благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта", - цитирует Азарова пресс-служба.
Хуснуллин в свою очередь поблагодарил руководство Самарской области за успешно реализованный опережающими темпами проект.
"В Самаре дорога, которую мы открываем сегодня, по километражу небольшая, но очень важная. Она внутри города была узкая, давно были пробки. И вот сейчас благодаря той программе, которую утвердил президент, нам удается в городе открыть эту прекрасную дорогу. Мы строим с опережением благодаря профессиональной и слаженной работе команде строителей, федерального центра и регионов", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба.
По данным пресс-службы, развязка была построена благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Она включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную дорогу протяженностью 1,2 километра с шестью полосами для движения. Сейчас на объекте продолжаются работы завершающего этапа строительства, включая благоустройство прилегающей территории.
Основные строительные работы начались в мае 2021 года, по контракту объект должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Однако, по информации пресс-службы, с учетом важности проекта для улучшения качества улично-дорожной сети города и с целью минимизации неудобств для жителей Азаров поставил задачу вести работы с опережающими темпами.