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Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года - РИА Новости, 14.10.2022
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Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года
Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года - РИА Новости, 14.10.2022
Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года
Новый участник проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, появится до конца года, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:01
2022-10-14T18:19
экономика
сахалин-2
александр новак
николай шульгинов
россия
москва
газпром
shell
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый участник проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, появится до конца года, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Указ раньше вышел по "Сахалину-2". Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас "Газпром" соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться, те, кто пожелал. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. Там будет новый акционер, до конца года будет определен новый акционер, на ту долю, с которой ушел Shell", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе.Он также отметил, что Россия продолжит работать в формате соглашений о разделе продукции. "Все условия относительно работы этого предприятия, условий, которые касаются налогообложения, полностью сохраняются, те, которые были на основе соглашения о разделе продукции", - добавил Новак.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение 4 месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, ведомство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2"."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220928/proekt-1819969107.html
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экономика, сахалин-2, александр новак, николай шульгинов, россия, москва, газпром, shell
Экономика, Сахалин-2, Александр Новак, Николай Шульгинов, Россия, Москва, Газпром, Shell
18:01 14.10.2022 (обновлено: 18:19 14.10.2022)
 
Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года

Новак: новый участник проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, появится до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый участник проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, появится до конца года, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Указ раньше вышел по "Сахалину-2". Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас "Газпром" соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться, те, кто пожелал. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. Там будет новый акционер, до конца года будет определен новый акционер, на ту долю, с которой ушел Shell", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
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Он также отметил, что Россия продолжит работать в формате соглашений о разделе продукции. "Все условия относительно работы этого предприятия, условий, которые касаются налогообложения, полностью сохраняются, те, которые были на основе соглашения о разделе продукции", - добавил Новак.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.
Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение 4 месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, ведомство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".
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"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаСахалин-2Александр НовакНиколай ШульгиновРоссияМоскваГазпромShell
 
 
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