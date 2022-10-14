https://ria.ru/20221014/sakhalin-1823944038.html
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации - РИА Новости, 14.10.2022
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации
Власти Сахалина предложили ввести ежемесячную выплату детям погибших участников специальной военной операции. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:19
2022-10-14T11:19
2022-10-14T11:19
специальная военная операция на украине
общество
валерий лимаренко
сахалин
частичная мобилизация в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Сахалина предложили ввести ежемесячную выплату детям погибших участников специальной военной операции."Я выхожу с инициативой ввести ежемесячную выплату семье погибшего – 5 тысяч рублей на ребенка", - сказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе традиционной прямой линии с жителями региона, которая транслировалась в прямом эфире телеканала ОТВ.Он также отметил, что в области для призванных по частичной мобилизации военнослужащих запаса реализуются все федеральные и региональные меры поддержки.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823887720.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий лимаренко, сахалин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Лимаренко, Сахалин, Частичная мобилизация в России
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации
На Сахалине предложили платить детям погибших на спецоперации пять тысяч рублей в месяц