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На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/sakhalin-1823944038.html
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации - РИА Новости, 14.10.2022
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации
Власти Сахалина предложили ввести ежемесячную выплату детям погибших участников специальной военной операции. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:19
2022-10-14T11:19
специальная военная операция на украине
общество
валерий лимаренко
сахалин
частичная мобилизация в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Сахалина предложили ввести ежемесячную выплату детям погибших участников специальной военной операции."Я выхожу с инициативой ввести ежемесячную выплату семье погибшего – 5 тысяч рублей на ребенка", - сказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе традиционной прямой линии с жителями региона, которая транслировалась в прямом эфире телеканала ОТВ.Он также отметил, что в области для призванных по частичной мобилизации военнослужащих запаса реализуются все федеральные и региональные меры поддержки.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823887720.html
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общество, валерий лимаренко, сахалин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Лимаренко, Сахалин, Частичная мобилизация в России
11:19 14.10.2022
 
На Сахалине предложили ежемесячные выплаты детям погибших на спецоперации

На Сахалине предложили платить детям погибших на спецоперации пять тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом
Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Сахалина предложили ввести ежемесячную выплату детям погибших участников специальной военной операции.
"Я выхожу с инициативой ввести ежемесячную выплату семье погибшего – 5 тысяч рублей на ребенка", - сказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе традиционной прямой линии с жителями региона, которая транслировалась в прямом эфире телеканала ОТВ.
Он также отметил, что в области для призванных по частичной мобилизации военнослужащих запаса реализуются все федеральные и региональные меры поддержки.
Близкие провожают мужчин, призванных на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 06:43
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинЧастичная мобилизация в России
 
 
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