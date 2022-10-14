Рейтинг@Mail.ru
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221014/rzhd-1824001828.html
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники - РИА Новости, 14.10.2022
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники
РЖД на зимние каникулы организуют несколько туристических поездов, сообщили в Телеграм-канале холдинга. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:14
2022-10-14T15:14
туризм
новости - туризм
дед мороз
великий устюг
архангельск
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453496_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_0d9e1920d46e6d034c7b081fbc16970f.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. РЖД на зимние каникулы организуют несколько туристических поездов, сообщили в Телеграм-канале холдинга.“Продажа билетов на новогодние праздники открыта”, – сообщается в релизе.Так, состав "Величие Севера" отправится из Москвы 1 и 6 января. Туристы увидят Карелию, Архангельск и Великий Устюг.Поезд "Зимняя сказка" в Вотчину Деда Мороза в Великий Устюг начнет курсировать из Москвы по выходным с ноября. А дополнительный "Мороз-экспресс" будет перевозить пассажиров с 24 декабря по 7 января.На "Серебряном маршруте" туристы смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Ярославль. Поезд совершит рейсы 1 и 5 января.Круиз "В Сибирь" с остановками для осмотра достопримечательностей Казани, Тюмени, Тобольска и Перми отправится 2 января.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
великий устюг
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d6f19fc9f52a520ca293eb81e9b697d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дед мороз, великий устюг, архангельск, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Дед Мороз, Великий Устюг, Архангельск, РЖД
15:14 14.10.2022
 
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники

РЖД предлагают туристам отправиться зимой в круизы в Великий Устюг и Сибирь

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Ретропоезд Рускеальский экспресс - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. РЖД на зимние каникулы организуют несколько туристических поездов, сообщили в Телеграм-канале холдинга.
“Продажа билетов на новогодние праздники открыта”, – сообщается в релизе.
Так, состав "Величие Севера" отправится из Москвы 1 и 6 января. Туристы увидят Карелию, Архангельск и Великий Устюг.
Поезд "Зимняя сказка" в Вотчину Деда Мороза в Великий Устюг начнет курсировать из Москвы по выходным с ноября. А дополнительный "Мороз-экспресс" будет перевозить пассажиров с 24 декабря по 7 января.
На "Серебряном маршруте" туристы смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Ярославль. Поезд совершит рейсы 1 и 5 января.
Круиз "В Сибирь" с остановками для осмотра достопримечательностей Казани, Тюмени, Тобольска и Перми отправится 2 января.
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
Без самолетов по России: почему круиз на поезде — новый тренд
 
ТуризмНовости - ТуризмДед МорозВеликий УстюгАрхангельскРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала