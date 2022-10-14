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В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники - РИА Новости, 14.10.2022
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники
РЖД на зимние каникулы организуют несколько туристических поездов, сообщили в Телеграм-канале холдинга. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:14
2022-10-14T15:14
2022-10-14T15:14
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. РЖД на зимние каникулы организуют несколько туристических поездов, сообщили в Телеграм-канале холдинга.“Продажа билетов на новогодние праздники открыта”, – сообщается в релизе.Так, состав "Величие Севера" отправится из Москвы 1 и 6 января. Туристы увидят Карелию, Архангельск и Великий Устюг.Поезд "Зимняя сказка" в Вотчину Деда Мороза в Великий Устюг начнет курсировать из Москвы по выходным с ноября. А дополнительный "Мороз-экспресс" будет перевозить пассажиров с 24 декабря по 7 января.На "Серебряном маршруте" туристы смогут увидеть Псков, Великий Новгород, Ярославль. Поезд совершит рейсы 1 и 5 января.Круиз "В Сибирь" с остановками для осмотра достопримечательностей Казани, Тюмени, Тобольска и Перми отправится 2 января.
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новости - туризм, дед мороз, великий устюг, архангельск, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Дед Мороз, Великий Устюг, Архангельск, РЖД
В РЖД рассказали о туристических поездах на зимние праздники
РЖД предлагают туристам отправиться зимой в круизы в Великий Устюг и Сибирь