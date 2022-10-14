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В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности
В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности - РИА Новости, 14.10.2022
В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности
США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:38
2022-10-14T04:38
2022-10-14T05:26
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сергей рябков
никита хрущев
джон кеннеди (политик)
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование", - сказал РИА Новости Рябков.Вытекающая из подобного поведения Вашингтона проблема — это "патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов", отметил Рябков."Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины. Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности", - сказал замминистра.Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220915/oruzhie-1816987706.html
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сша, россия, сергей рябков, никита хрущев, джон кеннеди (политик), безопасность
США, Россия, Сергей Рябков, Никита Хрущев, Джон Кеннеди (политик), Безопасность
04:38 14.10.2022 (обновлено: 05:26 14.10.2022)
В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности
Замглавы МИД Рябков: США несут ответственность за слом системы безопасности в мире