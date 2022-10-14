https://ria.ru/20221014/rvio-1823880875.html

В РВИО заявили, что зверства УПА* не имеют срока давности

В РВИО заявили, что зверства УПА* не имеют срока давности - РИА Новости, 14.10.2022

В РВИО заявили, что зверства УПА* не имеют срока давности

Зверства бандитов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) не имеют срока давности, их надо продолжать... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:19

2022-10-14T02:19

2022-10-14T02:23

общество

петр порошенко

белоруссия

россия

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Зверства бандитов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) не имеют срока давности, их надо продолжать расследовать и давать им юридическую оценку, о них надо рассказывать, чтобы общество знало, чьими последователями являются нынешние украинские неонацисты, с которыми сейчас сражаются российские военные, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.На Украине с 2014 года по указу бывшего президента страны Петра Порошенко 14 октября, в день образования УПА* – боевого крыла Организации украинских националистов *(ОУН, ее подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России) официально отмечается День защитников и защитниц Украины. УПА* была образована в 1942 году.Однако эти утверждения опровергаются фактами, подчеркнул он."Будущие военачальники УПА* Роман Шухевич (главный командир УПА*), Василий Сидор (командир УПА-Запад*) и другие служили в немецком карательном 201-м шуцманшафт-батальоне, который зверствовал в Белоруссии против партизан и мирных жителей", - напомнил Мягков.Но еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* Степан Бандера, а также Шухевич тесно сотрудничали с гитлеровскими спецслужбами, отметил историк."В дальнейшем это позволило бандеровцам беспрепятственно перетекать, как по сообщающимся сосудам, из украинской охранной или карательной полиции в ряды УПА* и обратно. Только летом 1944 года они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около 10 тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов. Очевидны параллели с нынешней военной помощью Запада Украине", - сказал Мягков.Особенностью деятельности УПА* было поистине дикое, безумное зверство, с которым украинские националисты расправлялись с ни в чем не повинными мирными гражданами, отметил Мягков.В сентябре нынешнего года вышел изданный РВИО сборник "Черная книга. Зверства бандеровцев", который рассказывает, какие лютые способы использовали украинские националисты, убивая людей в годы Великой Отечественной войны и после нее, и которые сейчас используют тамошние неонацисты."Есть материалы следственных бригад НКВД по расследованию преступлений бандеровцев со списком 135 пыток и зверских способов убийств, наиболее часто применявшихся боевиками ОУН-УПА* к мирным людям. Опубликована лишь небольшая часть этих чудовищных свидетельств", - добавил Мягков.В числе таких способов, по его словам, - вбивание большого и толстого гвоздя в голову живого человека, прокалывание детей колами насквозь, разрезание горла и вытягивание языка наружу через отверстие, вспарывание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых, а также вкладывание внутрь камней."Руки оуновцев были по локоть в крови. Российские архивы – ФСБ, министерства обороны, - постоянно публикуют новые данные о зверствах бандеровцев в годы войны. Люди должны помнить, что творили нацисты и их пособники на нашей земле", - сказал Мягков. "Но есть и другая цель – такие преступления не имеют срока давности, и расплата по ним должная быть совершена юридическая и персональная, даже если человек, который осуществлял зверства, давно умер. Надо знать, кто, когда и как измывался над людьми, чувствуя себя безнаказанным представителем якобы высшей нации", - подчеркнул историк.По словам Мягкова, техника и оперативные приемы войны изменились, но методы нацистов, на сей раз украинских, остались прежними. "Прячься на спины гражданских, убивай всех, кто тебе не понравился, жги, насилуй и предавай, если тебе это выгодно - эти методы равны и для германских нацистов, и для современных последователей оуновцев-бандеровцев. Вот с кем сегодня воюют наши бойцы и командиры", - подытожил научный директор РВИО.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765905265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/kiev-1754570638.html

https://ria.ru/20200526/1572003555.html

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общество, петр порошенко, белоруссия, россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, российское военно-историческое общество (рвио)