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Лукашенко призвал страны Запада не загонять Россию в угол - РИА Новости, 14.10.2022
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Лукашенко призвал страны Запада не загонять Россию в угол
Лукашенко призвал страны Запада не загонять Россию в угол - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко призвал страны Запада не загонять Россию в угол
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в интервью американскому телеканалу NBC "не загонять в угол" Россию и предупредил, что та может применять любые РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:44
2022-10-14T16:44
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в интервью американскому телеканалу NBC "не загонять в угол" Россию и предупредил, что та может применять любые виды вооружений в случае нападения на ее территорию. Он заверил при этом, что у России нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете"."Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения", - приводит NBC высказывания белорусского лидера в переводе на английский язык. "Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать", - процитировал телеканал Лукашенко.Он сказал, что непосредственно от российского коллеги Владимира Путина знает, что "никто не ставит целью применить ядерное орудие". "Если ядерное оружие применит даже одно государство, это вызовет цепную реакцию. Россия хорошо это понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие", - сказал Лукашенко.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
16:44 14.10.2022
 
Лукашенко призвал страны Запада не загонять Россию в угол

Лукашенко призвал Запад не пересекать красные линии России и не загонять ее в угол

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в интервью американскому телеканалу NBC "не загонять в угол" Россию и предупредил, что та может применять любые виды вооружений в случае нападения на ее территорию. Он заверил при этом, что у России нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете".
"Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения", - приводит NBC высказывания белорусского лидера в переводе на английский язык. "Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать", - процитировал телеканал Лукашенко.
Он сказал, что непосредственно от российского коллеги Владимира Путина знает, что "никто не ставит целью применить ядерное орудие". "Если ядерное оружие применит даже одно государство, это вызовет цепную реакцию. Россия хорошо это понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие", - сказал Лукашенко.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении России
 
 
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