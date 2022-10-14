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Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных - РИА Новости, 14.10.2022
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Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных
Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных - РИА Новости, 14.10.2022
Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных
Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:08
2022-10-14T18:08
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
реклама
технологии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр ведомства, следует из сообщения службы.Согласно вступившим в силу изменениям в законе "О рекламе", с 1 сентября вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных."Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных (ОРД). Операторами стали: "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс оператор рекламных данных" (Яндекс), "ВК Рекламные Технологии" (VK), "ОЗОН ОРД" (Озон), "МедиаСкаут" (МТС), "Первый ОРД" (Вымпелком), "ОРД-А" (Амбердата)", - говорится в сообщении.Отмечается, что подать заявку на включение в перечень может любое российское юридическое лицо, контроль в отношении которого прямо или косвенно осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным правительством РФ требованиям.В числе требований к операторам рекламных данных - размер уставного капитала не менее 200 миллионов рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 миллиарда рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.
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экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), реклама, технологии
Экономика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Реклама, Технологии
18:08 14.10.2022
 
Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных

Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр ведомства, следует из сообщения службы.
Согласно вступившим в силу изменениям в законе "О рекламе", с 1 сентября вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.
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"Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных (ОРД). Операторами стали: "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс оператор рекламных данных" (Яндекс), "ВК Рекламные Технологии" (VK), "ОЗОН ОРД" (Озон), "МедиаСкаут" (МТС), "Первый ОРД" (Вымпелком), "ОРД-А" (Амбердата)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявку на включение в перечень может любое российское юридическое лицо, контроль в отношении которого прямо или косвенно осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным правительством РФ требованиям.
В числе требований к операторам рекламных данных - размер уставного капитала не менее 200 миллионов рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 миллиарда рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.
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