https://ria.ru/20221014/roskomnadzor-1824155759.html

Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных

Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных - РИА Новости, 14.10.2022

Роскомнадзор составил перечень операторов рекламных данных

Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:08

2022-10-14T18:08

2022-10-14T18:08

экономика

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

реклама

технологии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комиссия при Роскомнадзоре включила семь компаний в перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые должны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр ведомства, следует из сообщения службы.Согласно вступившим в силу изменениям в законе "О рекламе", с 1 сентября вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных."Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных (ОРД). Операторами стали: "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс оператор рекламных данных" (Яндекс), "ВК Рекламные Технологии" (VK), "ОЗОН ОРД" (Озон), "МедиаСкаут" (МТС), "Первый ОРД" (Вымпелком), "ОРД-А" (Амбердата)", - говорится в сообщении.Отмечается, что подать заявку на включение в перечень может любое российское юридическое лицо, контроль в отношении которого прямо или косвенно осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным правительством РФ требованиям.В числе требований к операторам рекламных данных - размер уставного капитала не менее 200 миллионов рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 миллиарда рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.

https://ria.ru/20220829/fastfud-1812899842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), реклама, технологии