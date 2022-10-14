https://ria.ru/20221014/rosatom-1823979365.html
"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС
"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС - РИА Новости, 14.10.2022
"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС
"Росатом" в ближайшее время подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
2022-10-14T13:03
саудовская аравия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр новак
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Росатом" в ближайшее время подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня Саудовская Аравия планирует реализовать первый проект по строительству атомной электростанции. Наша компания, "Росатом", участвует в конкурсе на реализацию этого проекта. И в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы", - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News.Вместе с тем Россия рассчитывает, что сотрудничество в этой отрасли будет развиваться не только при строительстве самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях, отметил вице-премьер.С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС, и РФ готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил ранее сам Новак.
https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html
https://ria.ru/20221014/zaes-1823895119.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр новак, в мире
Саудовская Аравия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Александр Новак, В мире
12:47 14.10.2022 (обновлено: 13:03 14.10.2022)
"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС
"Росатом" подаст документы на участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
"Росатом" в ближайшее время подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил
вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня Саудовская Аравия планирует реализовать первый проект по строительству атомной электростанции. Наша компания, "Росатом", участвует в конкурсе на реализацию этого проекта. И в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы", - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News.
Вместе с тем Россия рассчитывает, что сотрудничество в этой отрасли будет развиваться не только при строительстве самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях, отметил вице-премьер.
С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС, и РФ готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил ранее сам Новак.