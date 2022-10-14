https://ria.ru/20221014/rosatom-1823979365.html

"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС

"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС - РИА Новости, 14.10.2022

"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС

"Росатом" в ближайшее время подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

2022-10-14T13:03

саудовская аравия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр новак

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Росатом" в ближайшее время подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня Саудовская Аравия планирует реализовать первый проект по строительству атомной электростанции. Наша компания, "Росатом", участвует в конкурсе на реализацию этого проекта. И в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы", - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News.Вместе с тем Россия рассчитывает, что сотрудничество в этой отрасли будет развиваться не только при строительстве самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях, отметил вице-премьер.С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС, и РФ готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил ранее сам Новак.

https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html

https://ria.ru/20221014/zaes-1823895119.html

саудовская аравия

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Варвара Скокшина

саудовская аравия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр новак, в мире