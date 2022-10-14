https://ria.ru/20221014/robot-1824064088.html

Созданный при поддержке КМСП робот приступил к работе в турцентре в Перми

Созданный при поддержке КМСП робот приступил к работе в турцентре в Перми - РИА Новости, 14.10.2022

Созданный при поддержке КМСП робот приступил к работе в турцентре в Перми

Созданный российской компанией Promobot при поддержке Корпорации МСП (КМСП) робот начал работу в офисе туристического информационного центра Перми, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:08

2022-10-14T15:08

2022-10-14T15:08

корпорация мсп

россия

экономика

пермь

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Созданный российской компанией Promobot при поддержке Корпорации МСП (КМСП) робот начал работу в офисе туристического информационного центра Перми, сообщает пресс-служба института развития.В основные задачи робота-гуманоида входит встреча посетителей туристического центра, ответы на основные вопросы, связанные с туристическими направлениями Пермского края, рекомендации по составлению индивидуального маршрута, а также работа с порталом visitperm.ru для увеличения количества пользователей. Помимо этого, робот может развлекать гостей, общаясь на нескольких языках.Как отмечается в сообщении, робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами". Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.Робот имеет "женское лицо". Внешность создали с помощью нейронной сети, которая проанализировала две тысячи фотографий российских женщин. В итоге получилась усредненная модель среднестатистической российской женщины, которая и была взята за основу внешности человекоподобного робота-администратора.Ранее стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит КМСП) и ООО "Промобот". Помимо этого, производитель роботов получил 100% гарантию Корпорации МСП в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства."Если говорить про актуальные меры поддержки для высокотехнологичных инновационных компаний, то на сегодня действует специальная программа кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Она реализуется в рамках федерального проекта правительства "Взлет — от стартапа до IPO", а заявку на получение такого кредита можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По словам председателя совета директоров Promobot Алексея Южакова, сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия."Год назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — в условиях МФЦ. Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов получил роботизированный человек. Человек никогда не будет говорить, как робот, а вот робот, который выглядит как человек — уже не за горами. Мы идём в правильном направлении", - отметил Южаков.

https://ria.ru/20221014/biznes-1823969239.html

https://ria.ru/20221011/kompaniya-1823160717.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, экономика, пермь