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Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной
Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной - РИА Новости, 14.10.2022
Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной
Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
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оон
дмитрий полянский
генеральная ассамблея оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о непризнании референдумов.ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции."Здесь важен имиджевый компонент. Многие западные страны решают таким образом свои внутренние проблемы... Скоро промежуточные выборы в США - это тоже была ориентация в такой совершенно беспрецедентно грязной кампании, которая проводилась. Я такое не помню в ООН. Мои коллеги, которые работают дольше, чем я, тоже такого не припоминают", - сказал Полянский в ходе программы "Время покажет".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной
Полянский заявил, что не припоминает настолько грязной кампании вокруг резолюций ГА ООН