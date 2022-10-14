https://ria.ru/20221014/rezolyutsiya-1824143357.html

Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной

Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной - РИА Новости, 14.10.2022

Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной

Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:39

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россия

оон

дмитрий полянский

генеральная ассамблея оон

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о непризнании референдумов.ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции."Здесь важен имиджевый компонент. Многие западные страны решают таким образом свои внутренние проблемы... Скоро промежуточные выборы в США - это тоже была ориентация в такой совершенно беспрецедентно грязной кампании, которая проводилась. Я такое не помню в ООН. Мои коллеги, которые работают дольше, чем я, тоже такого не припоминают", - сказал Полянский в ходе программы "Время покажет".

https://ria.ru/20221013/oon-1823557134.html

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Кирилл Волков

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