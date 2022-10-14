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Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной - РИА Новости, 14.10.2022
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Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной
Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной - РИА Новости, 14.10.2022
Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной
Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:39
2022-10-14T17:39
в мире
россия
оон
дмитрий полянский
генеральная ассамблея оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о непризнании референдумов.ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции."Здесь важен имиджевый компонент. Многие западные страны решают таким образом свои внутренние проблемы... Скоро промежуточные выборы в США - это тоже была ориентация в такой совершенно беспрецедентно грязной кампании, которая проводилась. Я такое не помню в ООН. Мои коллеги, которые работают дольше, чем я, тоже такого не припоминают", - сказал Полянский в ходе программы "Время покажет".
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в мире, россия, оон, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, ООН, Дмитрий Полянский, Генеральная Ассамблея ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
17:39 14.10.2022
 
Полянский назвал кампанию вокруг резолюции ГА ООН беспрецедентно грязной

Полянский заявил, что не припоминает настолько грязной кампании вокруг резолюций ГА ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский "не припоминает" за все время своей работы подобной грязной кампании вокруг принятой резолюции ГА ООН о непризнании референдумов.
ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции.
"Здесь важен имиджевый компонент. Многие западные страны решают таким образом свои внутренние проблемы... Скоро промежуточные выборы в США - это тоже была ориентация в такой совершенно беспрецедентно грязной кампании, которая проводилась. Я такое не помню в ООН. Мои коллеги, которые работают дольше, чем я, тоже такого не припоминают", - сказал Полянский в ходе программы "Время покажет".
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 01:20
Около 40 стран не выдержали давления Запада в ООН, заявил Полянский
 
В миреРоссияООНДмитрий ПолянскийГенеральная Ассамблея ООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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