https://ria.ru/20221014/rets-1823931491.html
РЭЦ: изменения логистических цепочек обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: изменения логистических цепочек обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2022
РЭЦ: изменения логистических цепочек обсудят на форуме "Сделано в России"
Пленарная сессия "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" пройдёт 21 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:38
2022-10-14T10:38
2022-10-14T10:38
российский экспортный центр (рэц)
турция
дальний восток
экономика
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пленарная сессия "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" пройдёт 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Новая геополитическая реальность поставила перед логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских экспортеров и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки. Поэтому необходим прямой диалог между всеми участниками процесса, площадкой для которого станет форум "Сделано в России" и специальная логистическая сессия", - пояснили в центре.Участники обсудят создание новых транспортных хабов и активизацию рынка транспортно-логистических услуг, совершенствование системы международного транспортного коридора "Север-Юг", диверсификацию контейнерного грузопотока в портах азово-черноморского бассейна и организацию паромного сообщения с Турцией.Кроме того, они поговорят о развитии евразийских транспортных цепочек, включая перевозки через порты Дальнего Востока.Сессия будет интересна специалистам транспортно-логистической отрасли, участникам рынка транспортных и брокерских услуг, а также экспортерам и их иностранным партнерам.Ждем вас на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221013/forum-1823627833.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), турция, дальний восток, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Турция, Дальний Восток, Экономика, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пленарная сессия "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" пройдёт 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Новая геополитическая реальность поставила перед логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских экспортеров и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки. Поэтому необходим прямой диалог между всеми участниками процесса, площадкой для которого станет форум "Сделано в России"
и специальная логистическая сессия", - пояснили в центре.
Участники обсудят создание новых транспортных хабов и активизацию рынка транспортно-логистических услуг, совершенствование системы международного транспортного коридора "Север-Юг", диверсификацию контейнерного грузопотока в портах азово-черноморского бассейна и организацию паромного сообщения с Турцией.
Кроме того, они поговорят о развитии евразийских транспортных цепочек, включая перевозки через порты Дальнего Востока.
Сессия будет интересна специалистам транспортно-логистической отрасли, участникам рынка транспортных и брокерских услуг, а также экспортерам и их иностранным партнерам.
Ждем вас на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.