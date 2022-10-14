Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил передать Сирии баллистические ракеты
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра сдерживания от внешних агрессий.
"Сейчас производится замена стоящих на боевом посту межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", которые на Западе принято называть "Сатана", на более современные "Сармат". Предлагаю вместо утилизации снятых с боевого дежурства ракет передать их дружественной нам стране Сирии", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, перед передачей ракет необходимо провести их модернизацию и заменить ядерные боеголовки на обычные.
"Сирия не является ядерной державой, поэтому поставка ей обычных мощных баллистических ракет позволит создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз", - сказал депутат.
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