https://ria.ru/20221014/rakety-1823922075.html

Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты

Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты - РИА Новости, 14.10.2022

Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:19

2022-10-14T10:19

2022-10-14T10:19

война в сирии

михаил шеремет

сирия

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра сдерживания от внешних агрессий."Сейчас производится замена стоящих на боевом посту межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", которые на Западе принято называть "Сатана", на более современные "Сармат". Предлагаю вместо утилизации снятых с боевого дежурства ракет передать их дружественной нам стране Сирии", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, перед передачей ракет необходимо провести их модернизацию и заменить ядерные боеголовки на обычные."Сирия не является ядерной державой, поэтому поставка ей обычных мощных баллистических ракет позволит создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз", - сказал депутат.

https://ria.ru/20221012/po-1823504538.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил шеремет, сирия, госдума рф, в мире