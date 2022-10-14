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Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты - РИА Новости, 14.10.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221014/rakety-1823922075.html
Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты
Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты - РИА Новости, 14.10.2022
Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:19
2022-10-14T10:19
война в сирии
михаил шеремет
сирия
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра сдерживания от внешних агрессий."Сейчас производится замена стоящих на боевом посту межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", которые на Западе принято называть "Сатана", на более современные "Сармат". Предлагаю вместо утилизации снятых с боевого дежурства ракет передать их дружественной нам стране Сирии", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, перед передачей ракет необходимо провести их модернизацию и заменить ядерные боеголовки на обычные."Сирия не является ядерной державой, поэтому поставка ей обычных мощных баллистических ракет позволит создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз", - сказал депутат.
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михаил шеремет, сирия, госдума рф, в мире
Война в Сирии, Михаил Шеремет, Сирия, Госдума РФ, В мире
10:19 14.10.2022
 
Депутат Госдумы предложил передать Сирии баллистические ракеты

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил передать Сирии баллистические ракеты

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил передать Сирии межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" для формирования периметра сдерживания от внешних агрессий.
"Сейчас производится замена стоящих на боевом посту межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", которые на Западе принято называть "Сатана", на более современные "Сармат". Предлагаю вместо утилизации снятых с боевого дежурства ракет передать их дружественной нам стране Сирии", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, перед передачей ракет необходимо провести их модернизацию и заменить ядерные боеголовки на обычные.
"Сирия не является ядерной державой, поэтому поставка ей обычных мощных баллистических ракет позволит создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз", - сказал депутат.
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Война в СирииМихаил ШереметСирияГосдума РФВ мире
 
 
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