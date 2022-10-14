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Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
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Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин
Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин
Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:28
2022-10-14T16:30
владимир путин
центральная азия
россия
афганистан
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны, заявил президент России Владимир Путин."Я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ. Но это, прежде всего, касается кого? Центрально-азиатских республик, поэтому отдельный формат, он в принципе не помешает, он востребован", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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владимир путин, центральная азия, россия, афганистан, снг, одкб, в мире
Владимир Путин, Центральная Азия, Россия, Афганистан, СНГ, ОДКБ, В мире
16:28 14.10.2022 (обновлено: 16:30 14.10.2022)
 
Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин

Президент Путин: темы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ. Но это, прежде всего, касается кого? Центрально-азиатских республик, поэтому отдельный формат, он в принципе не помешает, он востребован", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Путин: угроз много не только на европейском континенте, но и в Азии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:28
Путин отметил большое количество угроз в Азии
 
Владимир ПутинЦентральная АзияРоссияАфганистанСНГОДКБВ мире
 
 
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