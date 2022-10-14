https://ria.ru/20221014/putin-1824102081.html

Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин

Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Вопросы безопасности в Центральной Азии очень важны, заявил Путин

Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:28

2022-10-14T16:28

2022-10-14T16:30

владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Центральной Азии очень важны, заявил президент России Владимир Путин."Я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ. Но это, прежде всего, касается кого? Центрально-азиатских республик, поэтому отдельный формат, он в принципе не помешает, он востребован", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221014/ugrozy-1824073018.html

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афганистан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, центральная азия, россия, афганистан, снг, одкб, в мире