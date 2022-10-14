https://ria.ru/20221014/putin-1824082612.html
О переговорах с отдельными участниками G20 речи не идет, заявил Путин
О переговорах с отдельными участниками G20 речи не идет, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
О переговорах с отдельными участниками G20 речи не идет, заявил Путин
Речи о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками "Большой двадцатки" пока нет, но с некоторыми из участников Россия находится в постоянном контакте,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:46
2022-10-14T15:46
2022-10-14T15:57
большая двадцатка
владимир путин
политика
россия
индонезия
бали
саммит g20
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Речи о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками "Большой двадцатки" пока нет, но с некоторыми из участников Россия находится в постоянном контакте, заявил президент России Владимир Путин."О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников "двадцатки" пока речи никакой нет, с некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете", - сказал Путин журналистам.Ранее президент сказал, что окончательное решение о его участии в саммите G20 пока не принято.Саммит стран G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября 2022 года. Ранее зарубежные СМИ писали, что США советовали Индонезии не приглашать Путина на саммит "большой двадцатки". Однако министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что приглашения на саммит получили лидеры всех стран G20.
https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html
https://ria.ru/20221012/uchastie-1823468830.html
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РИА Новости
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большая двадцатка, владимир путин, политика, россия, индонезия, бали, саммит g20
Большая двадцатка, Владимир Путин, Политика, Россия, Индонезия, Бали, Саммит G20
15:46 14.10.2022 (обновлено: 15:57 14.10.2022)
О переговорах с отдельными участниками G20 речи не идет, заявил Путин
Президент Путин: о прямых переговорах с отдельными участниками G20 речи не идет