https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.10.2022
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:44
2022-10-14T15:44
2022-10-14T16:04
оон
владимир путин
антониу гутерреш
в мире
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, что он работает, но не все у него получается", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.По его словам, зерно, которое вывозится с Украины, "в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН".
https://ria.ru/20221013/sdelka-1823699658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, владимир путин, антониу гутерреш, в мире
ООН, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, В мире
15:44 14.10.2022 (обновлено: 16:04 14.10.2022)
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
Путин: генсек ООН занимается вопросами зерновой сделки, но это у него не всегда получается