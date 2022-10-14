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Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.10.2022
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:44
2022-10-14T16:04
оон
владимир путин
антониу гутерреш
в мире
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, что он работает, но не все у него получается", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.По его словам, зерно, которое вывозится с Украины, "в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН".
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оон, владимир путин, антониу гутерреш, в мире
ООН, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, В мире
15:44 14.10.2022 (обновлено: 16:04 14.10.2022)
 
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке

Путин: генсек ООН занимается вопросами зерновой сделки, но это у него не всегда получается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин.
"Я знаю, что он работает, но не все у него получается", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:31
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
По его словам, зерно, которое вывозится с Украины, "в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН".
 
ООНВладимир ПутинАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
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