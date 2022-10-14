https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html

Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке

Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.10.2022

Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:44

2022-10-14T15:44

2022-10-14T16:04

оон

владимир путин

антониу гутерреш

в мире

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш занимается вопросом зерновой сделки, но не всегда у него это получается, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, что он работает, но не все у него получается", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.По его словам, зерно, которое вывозится с Украины, "в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН".

https://ria.ru/20221013/sdelka-1823699658.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, владимир путин, антониу гутерреш, в мире