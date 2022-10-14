13:28 14.10.2022 (обновлено: 13:53 14.10.2022)
Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами
Путин назвал сотрудничество ЕАЭС с не вступившими в объединение странами полезным
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в рамках ЕАЭС со странами, не вступившими в объединение, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане.
"Подчеркну, что Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в ЕАЭС с не вступившими в наше объединение странами", - сказал Путин.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".