https://ria.ru/20221014/putin-1824003566.html

Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами

Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами

Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в рамках ЕАЭС со странами, не вступившими в объединение, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:28

2022-10-14T13:28

2022-10-14T13:53

россия

евразийский экономический союз

владимир путин

астана

азия

снг

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в рамках ЕАЭС со странами, не вступившими в объединение, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане."Подчеркну, что Россия считает весьма полезными различные формы сотрудничества в ЕАЭС с не вступившими в наше объединение странами", - сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".

https://ria.ru/20221014/putin-1823998548.html

россия

астана

азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евразийский экономический союз, владимир путин, астана, азия, снг