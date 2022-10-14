https://ria.ru/20221014/putin-1823998548.html
Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия
Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия
Президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия - Центральная Азия" выразил уверенность, что новый формат будет не бесполезным, усложняющаяся ситуация в мире... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:46
россия
средняя азия
в мире
владимир путин
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия - Центральная Азия" выразил уверенность, что новый формат будет не бесполезным, усложняющаяся ситуация в мире подталкивает к взаимодействиюВ пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона."Ясно, что отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах. Мы постоянно находимся в контакте, на прямой связи… Уверен, что новый формат нашего общения будет не бесполезным, а принесет, так скажем, добавленную стоимость. К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире. Да и в регионе она непростая", - сказал Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средняя азия, в мире, владимир путин, астана
Россия, Средняя Азия, В мире, Владимир Путин, Астана
13:18 14.10.2022 (обновлено: 13:46 14.10.2022)
Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия
Президент Путин на саммите Россия — Средняя Азия: ситуация подталкивает к сотрудничеству
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия - Центральная Азия" выразил уверенность, что новый формат будет не бесполезным, усложняющаяся ситуация в мире подталкивает к взаимодействию
В пятницу в Астане
проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой
в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
"Ясно, что отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах. Мы постоянно находимся в контакте, на прямой связи… Уверен, что новый формат нашего общения будет не бесполезным, а принесет, так скажем, добавленную стоимость. К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире. Да и в регионе она непростая", - сказал Путин.